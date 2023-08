Estos son los materiales y texturas que odian los gatos

Todas las personas que tienen un minino deben asegurarse de que estos se sientan seguros y cómodos en casa. Foto: Pixabay

Los gatos suelen tener unos gustos muy particulares. A veces, podemos pensar que cualquier objeto, material o superficie son de su agrado, pero la realidad es que hay ciertas texturas que no les gusta en lo absoluto y que pueden incluso causarles estrés o malestar.

Todas las personas que tienen un minino deben asegurarse de que estos se sientan seguros y cómodos en casa. Esto incluye no solo proporcionarles un techo y una comida, sino también comprobar que los materiales en el hogar no sean perjudiciales para ellos.

En La Red Zoocial le contamos cuáles son esos materiales rechazados por los gatos y por qué.

Superficies pegajosas

De acuerdo con el portal Experto Animal, a los felinos no les gustan las superficies pegajosas como la cinta adhesiva o el pegamento. Por el contrario, prefieren las superficies lisas y fáciles de limpiar.

En el mercado para mascotas se pueden encontrar productos con una textura pegajosa como la cinta adhesiva doble cara. Estos elementos son utilizados para ahuyentar al felino de ciertos objetos que pueda rasguñar, como por ejemplo, los muebles o las sillas de cuero.

Materiales ásperos

A los gatos les gusta el confort que les proporciona las superficies suaves como el algodón y la lana. Del mismo modo, evitan los materiales ásperos o rugosos como el papel de lija y la corteza de los árboles.

Papel de aluminio

Según Experto Animal, a los mininos no les gusta la sensación del papel de aluminio. La textura de la lámina lisa, fría y brillante, no es su primera opción para sentarse o rascarse. Sin embargo, hay algunos ejemplares que no les importa y se acurrucan sobre él.

Plástico

El plástico es otro material que no suele ser atractivo para los gatos. Esto se debe, principalmente, a que los mininos buscan objetos donde puedan rascarse y afilar sus garras y el plástico no es un material adecuado para esto. Especialmente les disgustan los vinilos de plástico resbaladizo y las alfombrillas de plástico con la parte nudosa hacia arriba.

Microfibra

Tal y como pasa con el plástico, la microfibra tiene una textura opuesta a la que los gatos utilizan para arañar. Este tipo de fibra sintética es resistente, duradera y difícil de triturar. Si bien no funcionará para mantener al minino fuera de las encimeras, un sofá de microfibra es una buena opción para las familias que tienen mascotas, ya que, además de su inconveniencia como rascador, el pelo no queda incrustado en su superficie lisa.

