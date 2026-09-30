Félix cayó de un piso 12, sufrió fracturas y su familia lo abandonó: buscan donaciones

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La Clínica Veterinaria Mascopolis, ubicada en el municipio de Mosquera, emprendió una colecta de fondos para cubrir los costos médicos e implantes ortopédicos que requiere Félix, un gato que cayó desde un doceavo piso.
El animal fue ingresado inicialmente a la sede de Mascópolis el pasado 15 de septiembre con severas fracturas en su extremidad posterior izquierda. Aunque sus tenedores asistieron a la institución en los primeros días, posteriormente lo abandonaron. Desde ese momento, el personal veterinario asumió de manera integral su hospitalización, suministro de analgésicos, alimentación y cuidados generales.
Ante la urgencia del caso, un especialista en ortopedia ofreció sus servicios profesionales para intervenir al paciente. No obstante, el centro médico requiere recaudar $1.500.000 para la adquisición de los implantes quirúrgicos que permitirán la reconstrucción de la pata afectada.
Para llevar a cabo la intervención y facilitar la recuperación del felino, la clínica habilitó canales de recaudo digital a través de la plataforma Nequi (número 3134473396, bajo la referencia “FÉLIX”). La institución médica hace un llamado a la comunidad para aportar económicamente o difundir el caso, e informó que mantendrá actualizados a los donantes sobre el estado de salud del paciente.
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