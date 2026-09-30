Félix cayó de un piso 12, sufrió fracturas y su familia lo abandonó: buscan donaciones

El animal fue ingresado inicialmente a la sede de Mascópolis el pasado 15 de septiembre con severas fracturas en su extremidad posterior izquierda. Aunque sus tenedores asistieron a la institución en los primeros días, posteriormente lo abandonaron. Desde ese momento, el personal veterinario asumió de manera integral su…

La Clínica Veterinaria Mascopolis, ubicada en el municipio de Mosquera, emprendió una colecta de fondos para cubrir los costos médicos e implantes ortopédicos que requiere Félix, un gato que cayó desde un doceavo piso.

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El animal fue ingresado inicialmente a la sede de Mascópolis el pasado 15 de septiembre con severas fracturas en su extremidad posterior izquierda. Aunque sus tenedores asistieron a la institución en los primeros días, posteriormente lo abandonaron. Desde ese momento, el personal veterinario asumió de manera integral su hospitalización, suministro de analgésicos, alimentación y cuidados generales.

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Ante la urgencia del caso, un especialista en ortopedia ofreció sus servicios profesionales para intervenir al paciente. No obstante, el centro médico requiere recaudar $1.500.000 para la adquisición de los implantes quirúrgicos que permitirán la reconstrucción de la pata afectada.

Para llevar a cabo la intervención y facilitar la recuperación del felino, la clínica habilitó canales de recaudo digital a través de la plataforma Nequi (número 3134473396, bajo la referencia “FÉLIX”). La institución médica hace un llamado a la comunidad para aportar económicamente o difundir el caso, e informó que mantendrá actualizados a los donantes sobre el estado de salud del paciente.

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