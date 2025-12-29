Fundación hizo evento para ayudar a gatitos y solo participaron tres personas

Adopta un Peludo recuerda que cada aporte cuenta y que este tipo de eventos permiten cubrir gastos básicos. Foto: adoptaunpeludo_

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Adopta un Peludo expresó su preocupación luego de que solo tres personas se inscribieran en su más reciente iniciativa solidaria, “Tatuajes que Dejan Huella”, una actividad creada para recaudar fondos y alimento en beneficio de más de cincuenta animales rescatados.

El evento, que busca unir el arte del tatuaje con una causa social, ofrece dos modalidades de participación: la donación de alimento para perros o gatos y la realización de tatuajes tipo flash, de los cuales el 50 % del valor se destina directamente a la fundación. Sin embargo, pese al impacto positivo que tendría la actividad, la respuesta del público ha sido mínima.

Desde la fundación señalaron que esta baja participación refleja una realidad más profunda: el desinterés general por la adopción responsable.

“Muchos de nuestros animales llevan meses esperando un hogar. Los más afectados son los peluditos negros, los adultos o aquellos que tienen alguna discapacidad, quienes casi nunca son elegidos”, indicaron.

Adopta un Peludo recuerda que cada aporte cuenta y que este tipo de eventos permiten cubrir gastos básicos como alimentación, atención veterinaria y tratamientos especiales para animales en condición vulnerable.

Además, insisten en que adoptar no solo salva una vida, sino que también abre espacio para rescatar a otros que aún viven en la calle.

La fundación continúa invitando a la comunidad a sumarse, ya sea participando en el evento, difundiendo la iniciativa o considerando la adopción responsable. “No se trata solo de tatuajes, se trata de darles una oportunidad a quienes más lo necesitan”, concluyeron.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱