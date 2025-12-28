Logo El Espectador
Murió a los 91 años Brigitte Bardot, icono del cine que cambió la fama por la defensa animal

Bardot convirtió su carrera en una herramienta de activismo y logró instalar el bienestar animal como un tema central del debate público.

28 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, desde la cual impulsó campañas internacionales. (Photo by AFP)
En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, desde la cual impulsó campañas internacionales.
Foto: AFP - -
Brigitte Bardot, una de las figuras más influyentes del siglo XX, falleció hoy, a sus 91 años, dejando un legado que trascendió lo cinematográfico.

Aunque fue un ícono del cine francés y un símbolo de liberación femenina, su nombre quedó igualmente ligado a la defensa de los animales, causa a la que dedicó más de la mitad de su vida y que marcó su identidad pública.

Bardot fue una estrella internacional, protagonizó cerca de cincuenta películas y se transformó en un mito del cine europeo gracias a títulos como Y Dios creó a la mujer, que la consagraron como símbolo de sensualidad y modernidad en la posguerra.

Su imagen rompió moldes, redefinió la feminidad de su tiempo y la convirtió en un referente cultural más allá de la pantalla. Sin embargo, en el apogeo de su fama decidió retirarse del cine, convencida de que su verdadera misión estaba lejos de los focos.

A partir de entonces, volcó toda su energía en la defensa de los animales. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, desde la cual impulsó campañas internacionales contra el maltrato, la caza y el abandono, y apoyó rescates en distintos países.

Su compromiso fue constante y personal: siguió de cerca expedientes, escribió a dirigentes políticos y utilizó su notoriedad para denunciar abusos. Para ella, la causa animal no fue un gesto simbólico, sino una lucha diaria que asumió con absoluta determinación.

Aunque sus posiciones políticas y declaraciones públicas generaron controversia en sus últimos años, incluso sus detractores reconocen que su impacto en la protección animal fue decisivo.

Bardot convirtió su fama en una herramienta de activismo y logró instalar el bienestar animal como un tema central del debate público. Su muerte cierra el capítulo de una vida intensa y contradictoria, marcada por la popularidad, la rebeldía y una entrega inquebrantable a la causa que definió su legado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

