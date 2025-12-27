Gata engaña a sus dueños fingiendo una lesión y conquista las redes sociales (video)

La gata no presentaba ninguna lesión y que su comportamiento era simplemente una elaborada estrategia para captar atención. Foto: @_______marge_______

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una gata rescatada de Chicago, Estados Unidos, se ha vuelto viral en redes sociales tras protagonizar una peculiar conducta que ha enternecido a miles de usuarios: finge una lesión en una de sus patas cada vez que desea recibir atención.

La protagonista de esta historia es Pesto, una gata de aproximadamente cinco años, cuyo comportamiento fue compartido en TikTok por su dueña, Meg Valenti, de 29 años. En los videos, se observa cómo el animal comienza a cojear de manera dramática cuando su dueña está ocupada, solo para recuperar la normalidad una vez que obtiene la atención deseada.

Según relató Valenti a Newsweek, Pesto repite esta conducta casi a diario y cambia deliberadamente de pata para hacer más creíble su actuación. “Es el animal más cariñoso que he conocido y también el más motivado por la comida. Todo lo que quiere es atención y premios”, explicó.

La situación generó preocupación inicial entre los dueños, quienes incluso solicitaron la opinión de una veterinaria. Sin embargo, tras revisarla, confirmaron que la gata no presentaba ninguna lesión y que su comportamiento era simplemente una elaborada estrategia para captar atención.

Pesto fue rescatada de la calle, por lo que su edad exacta es incierta, aunque se estima que tiene alrededor de cinco años. Además de fingir una cojera, también suele subirse encima de sus dueños o maullar con insistencia cuando desea comida o cariño.

El video compartido por Valenti se viralizó rápidamente, superando las 925 mil reproducciones y acumulando más de 200 mil “me gusta” en TikTok. La publicación generó cientos de comentarios de usuarios que afirmaron haber vivido situaciones similares con sus propias mascotas.

“En cuanto supimos que no estaba realmente herida, todo se volvió muy gracioso”, comentó Valenti, quien aseguró que la reacción del público la sorprendió gratamente. Muchos internautas incluso compararon la actuación de la gata con la de una actriz profesional, destacando su talento y carisma.

La historia de Pesto se suma a la larga lista de mascotas que, con su comportamiento espontáneo y expresivo, conquistan a las redes sociales y recuerdan el vínculo especial entre los animales y sus dueños.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱