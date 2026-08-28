Gata quedó atrapada en una excavadora y ahora es la nueva compañera de una constructora

La pequeña Sue recibió su propio casco y chaleco de seguridad para acompañar al equipo en la obra. Foto: River Reach Construction

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Una gatita naranja que quedó atrapada dentro de una excavadora en Ohio, Estados Unidos ahora es la nueva compañera de trabajo de un equipo de obra. La pequeña, llamada Sue, fue rescatada por trabajadores de River Reach Construction.

La historia comenzó en julio de este año cuando los trabajadores encontraron a la gatita atrapada en una excavadora Komatsu. De acuerdo con las publicaciones compartidas por River Reach Construction en sus redes sociales, el animal había caído en una zona profunda de la maquinaria y no podía salir por sus propios medios.

Ante la situación, el equipo tuvo que retirar la placa protectora inferior de la excavadora para poder acceder hasta donde estaba la gatita. Finalmente, lograron sacarla con vida. “Misión de rescate exitosa”, informó la empresa después de conseguir recuperar al animal.

Los trabajadores consideraron que la pequeña podía llevar uno o dos días dentro de la máquina, por lo que la trasladaron al remolque de la oficina, donde permaneció con aire acondicionado y bajo observación.

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La historia rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales. River Reach Construction explicó que recibió numerosos comentarios de personas que querían saber qué había ocurrido con la gatita después del rescate.

Los trabajadores dijeron que intentaron localizar a la madre de la gatita, pero no encontraron señales de ella ni de otros gatos en los alrededores. Ante esta situación, decidieron hacerse cargo temporalmente de la pequeña. Una mujer cercana al equipo, que trabaja en One of-a-Kind Pets y tiene experiencia en el cuidado de gatitos en hogares de acogida, se ofreció a cuidarla durante las siguientes dos semanas, hasta que alcanzara una edad adecuada.

Posteriormente, la idea era que Sue quedara bajo el cuidado de Jared, uno de los mecánicos del taller. Según explicó Chase Guello, supervisor de operaciones de River Reach Construction, Jared creció en una granja y tiene experiencia con animales.

El plan era que la gatita pudiera acompañarlo entre su casa y el trabajo hasta que tuviera la edad suficiente para convertirse en la gata del taller.

La nueva vida de sue

En una de las actualizaciones, la empresa informó que Sue estaba saludable, comía con normalidad, hacía sus necesidades y se mostraba juguetona.

Con el paso de los días, Sue dejó de ser simplemente la gatita que había sido rescatada de una excavadora y comenzó a formar parte de la rutina del equipo. En una publicación posterior, River Reach Construction compartió imágenes de la pequeña y aseguró que estaba lista para acompañarlos en la obra.

“¡Creemos que Sue está lista para ir a la obra!”, escribió la compañía. También le agradeció a sus seguidores por el cariño que habían mostrado hacia la gatita.

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Una gata entre maquinaria pesada

River Reach Construction es una empresa ubicada en el noreste de Ohio que desarrolla trabajos relacionados con el agua y la excavación. Según explicó la compañía en sus redes sociales, entre sus labores se encuentran la remoción de presas, la estabilización de orillas, la restauración de arroyos y humedales y otros proyectos relacionados con la recuperación de cuerpos de agua.

La empresa cuenta además con maquinaria especializada, entre ella excavadoras de brazo largo, camiones de orugas y equipos con sistemas GPS y tecnología para trabajos de precisión.

Ahora, entre toda esa maquinaria pesada, también hay una pequeña integrante que se ganó un lugar especial. Sue incluso recibió su propio casco y chaleco, cortesía de Komatsu Construction North America, para acompañar al equipo en sus jornadas.

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