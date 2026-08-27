Julio Chanchitos sufrió maltrato, pero ahora es el integrante más querido de un colegio

Desde el inicio de la actual administración, la Alcaldía de Medellín ha entregado en adopción 437 animales de otras especies, entre ellos, 283 aves de corral, 61 conejos, 28 hámsteres, 26 minipigs, seis equinos y dos bovinos. Foto: Alcaldía de Medellín

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Julio Chanchitos es un cerdito vietnamita de siete meses que vivió en condiciones de abandono y maltrato antes de ser rescatado por la Alcaldía de Medellín, a través de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal.

De acuerdo con la entidad, Julio Chanchitos fue acogido el pasado 7 de julio, con lesiones en el lomo y el tórax, además de una baja condición corporal. “Durante el mes que permaneció bajo el cuidado de profesionales recibió atención, seguimiento y los cuidados necesarios para avanzar en su recuperación”, indicó el Distrito en un comunicado.

Lo más esperanzador de la historia fue que tras la recuperación del animal, una comunidad educativa decidió adoptarlo. Se trata del colegio The New School, de Medellín. De acuerdo con la Alcaldía y la dirección de la institución educativa, la idea con esta adopción es que los estudiantes puedan aprender sobre bienestar animal, naturaleza, medio ambiente y habilidades para la vida.

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Asimismo, el objetivo es que los estudiantes entiendan la responsabilidad que requiere el cuidado de los animales de compañía, como la alimentación, el aseo, la salud, entre otras. “Una mascota en el colegio permite que los niños puedan desarrollar más sensibilidad frente al cuidado de los animales. No es un objeto sino que es un ser vivo”, cuenta Catalina Correa, del área de Mercadeo de The New School.

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Esta historia hace parte de una gestión que ha ampliado las posibilidades de adopción más allá de perros y gatos. Desde el inicio de la actual administración, en 2024 y hasta hoy, el Distrito ha adelantado el proceso con 437 animales de otras especies: 212 durante 2024, 178 en 2025 y 47 en lo que va de 2026. La cifra está representada en 283 aves de corral, 61 conejos, 28 hámsteres, 26 minipigs, seis equinos y dos bovinos.

“Esperamos que este minipig sea una semilla para incentivar y promover el buen trato y el bienestar de los animales en nuestra ciudad”, destacó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga.

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