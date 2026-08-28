Murió “El Polaco”, el hombre que rescató a más de 4.000 perros del maltrato y abandono

El proteccionista argentino dejó como legado el refugio El Montecito de los Canichones y cientos de animales bajo su cuidado. Foto: Redes sociales

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Eduardo Groh Riemersma, conocido como “El Polaco” en el mundo del proteccionismo animal, murió este jueves 27 de agosto a los 49 años luego de sufrir un grave accidente vial en Santiago del Estero, Argentina. Su fallecimiento ha generado tristeza y conmoción entre sus seguidores, autoridades locales, rescatistas y organizaciones dedicadas a la protección animal.

Riemersma era el fundador y principal impulsor de El Montecito de los Canichones, una organización dedicada a rescatar, rehabilitar y brindar refugio a perros abandonados o sometidos a diferentes formas de maltrato.

La noticia fue confirmada por la Municipalidad de Santiago del Estero, ciudad donde residía “El Polaco”. A través de sus redes sociales, la administración municipal expresó sus condolencias a familiares y amigos y destacó el compromiso que mantuvo durante años con la protección de los animales. “Nos quedan sus valores proteccionistas, su amor y entrega por los animales, que trascendieron en la comunidad”, señaló la entidad.

Por su parte, la Municipalidad de Bandera, ciudad natal de Riemersma, publicó un mensaje para despedir a quien calificó como un “verdadero hijo”.

“Hoy nuestra comunidad se viste de luto para despedir a un verdadero hijo de nuestra ciudad. Su partida deja un vacío inmenso, pero también el recuerdo imborrable de un hombre extraordinario que eligió hacer del amor y la compasión su bandera diaria”, escribieron en su cuenta de Instagram.

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Una vida dedicada a los “canichones”

El trabajo de Riemersma estuvo marcado por el rescate de perros en situaciones de abandono y maltrato. Según la información publicada por El Montecito de los Canichones, el refugio cuenta con alrededor de 20 años de trayectoria, durante los cuales ha realizado cerca de 4.200 rescates.

Actualmente, el lugar alberga aproximadamente 500 perros y requiere unos 6.000 kilos de alimento al mes para atender a los animales bajo su cuidado, de acuerdo con las cifras difundidas por la propia organización.

El refugio está ubicado en la Ruta 16, Parcela 501 E, en La Banda, Santiago del Estero, Argentina, y nació como un proyecto impulsado por Riemersma para ofrecer una segunda oportunidad a perros que habían sufrido abandono y violencia.

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Su labor también quedó reflejada en las publicaciones que realizaba en redes sociales. En el último video compartido por “El Polaco”, horas antes de su muerte, se le ve acompañado de varios perros que llevaba por primera vez a una peluquería canina para que fueran arreglados.

Desde El Montecito de los Canichones dedicaron un mensaje a Riemersma tras conocerse su fallecimiento: “Lamentamos mucho esta noticia desgarradora. Siempre serás recordado en todos nuestros corazones polaco querido, nunca dudes de la semillita que dejaste en cada rincón de este mundo”.

La despedida estuvo acompañada por un mensaje de esperanza sobre la continuidad de su trabajo: “Algún día desde el cielo verás los resultados de todo tu esfuerzo”, concluyó el refugio.

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