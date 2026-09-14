Gatitos rescatados en Medellín llevan meses esperando un hogar sin recibir solicitudes

Entre los felinos en adopción se encuentra León Darío, un gato de aproximadamente 12 años rescatado en el municipio de San Carlos. El animal es positivo a sida felino (VIF), pero cuenta…

A pesar del esfuerzo continuo por brindarles una segunda oportunidad, cuatro gatos rescatados por la organización Lazo Animal continúan a la espera de un hogar definitivo. Mientras otros animales han logrado ser reubicados con éxito, este grupo no ha recibido una sola solicitud de adopción en meses, situación por la cual la entidad busca visibilizar sus casos.

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Entre los felinos en adopción se encuentra León Darío, un gato de aproximadamente 12 años rescatado en el municipio de San Carlos. El animal es positivo a sida felino (VIF), pero cuenta con un carácter extremadamente cariñoso y la capacidad de convivir pacíficamente tanto con otros gatos como con perros.

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Junto a él se encuentran tres hembras de aproximadamente un año de edad: Diva, Felicia y Sopita. Las tres fueron rescatadas tras ser madres y, aunque todos sus cachorros fueron adoptados rápidamente, ellas quedaron rezagadas en el proceso. Diva, también rescatada en San Carlos, Antioquia, así como Felicia y Sopita, cuentan con diagnósticos negativos a enfermedades virales, se encuentran esterilizadas y destacan por ser sociables y afectuosas.

Desde la organización afirmaron que la convivencia con estos gatitos es óptima y que todos se encuentran listos para integrarse a una familia responsable. Las personas interesadas en asumir la adopción de alguno de ellos pueden comunicarse vía WhatsApp a la línea 304 378 8883, donde se brindará la información necesaria para iniciar el trámite.

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