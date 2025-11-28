Gato cayó en tubería de siete metros y los bomberos tardaron más de tres horas en salvarlo

El gato fue rescatado ileso tras más de tres horas de labor de los bomberos de Itagüí./Foto de referencia Foto: Freepik

Un pequeño gato estuvo en grave riesgo tras caer en una tubería de aproximadamente siete metros de profundidad en el municipio de Itagüí, Antioquia. El incidente fue reportado alrededor de las 9:00 p. m., momento en el que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios respondió de inmediato para iniciar las labores de rescate.

De acuerdo con un video publicado en las redes sociales de la Alcaldía de Itagüí, la operación demandó paciencia, técnica y coordinación. El acceso al punto era limitado y la profundidad de la tubería dificultaba cualquier maniobra, por lo que fue necesario avanzar paso a paso para evitar que el animal sufriera lesiones. Durante cerca de tres horas y media, el equipo trabajó sin pausa hasta lograr ubicar y asegurar al felino.

Una vez en la superficie, los bomberos confirmaron que el animal no presentaba lesiones aparentes, aunque se mantuvo bajo observación mientras se recuperaba del estrés.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntario, una integrante de la unidad adoptó al gato, debido a que este no tenía chip o placa de identificación ni ninguna otra señal de tener tutor.

La Alcaldía de Itagüí compartió el registro del rescate en sus redes sociales y destacó la labor del cuerpo de bomberos, resaltando la importancia de reportar este tipo de emergencias de manera oportuna para proteger a los animales y facilitar la respuesta de los organismos de socorro.

