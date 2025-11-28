Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Gato cayó en tubería de siete metros y los bomberos tardaron más de tres horas en salvarlo

Los bomberos de Itagüí, en Antioquia, trabajaron durante más de tres horas para liberar a un gato que había caído en una tubería de siete metros de profundidad. El rescate, realizado de noche y con técnicas especializadas, permitió poner al animal a salvo sin lesiones aparentes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
28 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
El gato fue rescatado ileso tras más de tres horas de labor de los bomberos de Itagüí./Foto de referencia
El gato fue rescatado ileso tras más de tres horas de labor de los bomberos de Itagüí./Foto de referencia
Foto: Freepik
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un pequeño gato estuvo en grave riesgo tras caer en una tubería de aproximadamente siete metros de profundidad en el municipio de Itagüí, Antioquia. El incidente fue reportado alrededor de las 9:00 p. m., momento en el que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios respondió de inmediato para iniciar las labores de rescate.

De acuerdo con un video publicado en las redes sociales de la Alcaldía de Itagüí, la operación demandó paciencia, técnica y coordinación. El acceso al punto era limitado y la profundidad de la tubería dificultaba cualquier maniobra, por lo que fue necesario avanzar paso a paso para evitar que el animal sufriera lesiones. Durante cerca de tres horas y media, el equipo trabajó sin pausa hasta lograr ubicar y asegurar al felino.

Vínculos relacionados

Más de 50 perros y gatos en Bogotá buscan un hogar en las jornadas de adopción navideñas
La historia de Barton, el perro que nació con tres patas y se convirtió en policía
La historia de Ágatha, la gatita que “dejaron plantada” en su cita de adopción

Una vez en la superficie, los bomberos confirmaron que el animal no presentaba lesiones aparentes, aunque se mantuvo bajo observación mientras se recuperaba del estrés.

Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntario, una integrante de la unidad adoptó al gato, debido a que este no tenía chip o placa de identificación ni ninguna otra señal de tener tutor.

La Alcaldía de Itagüí compartió el registro del rescate en sus redes sociales y destacó la labor del cuerpo de bomberos, resaltando la importancia de reportar este tipo de emergencias de manera oportuna para proteger a los animales y facilitar la respuesta de los organismos de socorro.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gato

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.