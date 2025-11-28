Más de 50 perros y gatos en Bogotá buscan un hogar en las jornadas de adopción navideñas

El IDPYBA recuerda que la adopción es un compromiso de largo plazo y debe ser asumido de manera responsable. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA

La temporada decembrina, con su ambiente de encuentros familiares, llega este año con un llamado especial en Bogotá: más de 50 perros y gatos bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) buscan un hogar definitivo. Son animales que han superado el abandono, el maltrato o la indiferencia y que ahora, recuperados y listos para una segunda oportunidad, esperan ser elegidos por una familia.

Según el IDPYBA, cada uno de estos animales ha atravesado procesos de atención veterinaria, socialización y recuperación emocional. Algunos fueron rescatados de calle, otros sobrevivieron a condiciones adversas, pero todos están listos para brindar y recibir afecto. Para facilitar ese encuentro, la entidad y la Alcaldía Mayor de Bogotá han organizado cuatro jornadas de adopción durante diciembre, abiertas para quienes quieran sumar un nuevo integrante al hogar.

Las actividades están pensadas no solo como espacios de encuentro, sino como escenarios para que las personas puedan interactuar con los animales, conocer sus historias y evaluar cuál de ellos se adapta mejor al estilo de vida de cada familia.

Próximas jornadas de adopción

29 de noviembre de 2025:

Unidad de Cuidado Animal, Carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle – Engativá

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

13 de diciembre de 2025 – Gran jornada de adopción:

Centro Comercial Portal 80, Transversal 100A # 80A-20

Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

20 de diciembre de 2025:

Centro Comercial Andino, Carrera 11 # 82-71

Horario: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

21 de diciembre de 2025

Unidad de Cuidado Animal, Carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle - Engativá

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Requisitos para adoptar

El IDPYBA recuerda que la adopción es un compromiso de largo plazo y debe ser asumido de manera responsable. Por eso, quienes deseen llevar un animal de compañía a casa deben tener en cuenta:

La decisión debe ser consensuada por todos los integrantes del hogar.

Es necesario disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.

Si se adopta un perro, se debe llevar pechera y traílla.

Para perros de manejo especial, es obligatorio contar con bozal de canasta adecuado.

Quienes adopten un gato deben presentarse con guacal o morral especializado para su transporte.

Se requiere fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.

También es importante presentar fotos o videos del lugar donde el animal vivirá.

La entidad enfatiza que adoptar no solo cambia la vida del animal, sino también la de las familias que deciden integrarlo a su cotidianidad. En esta temporada, las jornadas representan una oportunidad para que más perros y gatos encuentren el hogar que han esperado durante meses.

