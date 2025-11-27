Logo El Espectador
La Red Zoocial

La historia de Ágatha, la gatita que “dejaron plantada” en su cita de adopción

La historia de Agatha refleja una situación común en las organizaciones que rescatan fauna doméstica: muchas familias se interesan, pero no todas cumplen con los procesos o compromisos que una adopción responsable requiere.

27 de noviembre de 2025 - 06:30 p. m.
Agatha es una gata joven, dulce y sociable que busca un hogar.
Foto: @adoptaunbuenamigochan
En la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Cundinamarca, cada historia de adopción representa esperanza y una nueva oportunidad para abrirle la puerta a algún ser sin hogar. Sin embargo, algunas de ellas están marcadas por momentos difíciles que ponen a prueba la paciencia y la resiliencia tanto de los animales como de los rescatistas. Este es el caso de Agatha, una gatita que, pese a su ternura y carácter apacible, fue “dejada plantada” en el día que debía convertirse en el comienzo de su nueva vida.

La propia fundación compartió la historia a través de sus redes sociales, donde Agatha “habla” en primera persona para contar lo que ocurrió: “Me recuerdan, soy Agatha y sueño con una linda familia. Vengo a contarles que me dejaron plantada en mi cita de adopción. Y sí, me quedé como dice la frase, vestida y acicalada”, se puede leer en la publicación.

Agatha es una gata joven, dulce y sociable, cuya historia refleja una situación común en las organizaciones que rescatan fauna doméstica: muchas familias se interesan, pero no todas cumplen con los procesos o compromisos que una adopción responsable requiere. Para la fundación, cada cancelación o ausencia representa tiempo perdido, pero sobre todo, una ilusión rota para animales que han sufrido abandono y que, como Agatha, buscan estabilidad y cariño.

Pese a ello, el mensaje que acompaña la publicación está lejos de transmitir derrota. “Hoy, sin perder la esperanza y sabiendo que los tiempos de Dios son perfectos, sigo siendo una gatita paciente, cariñosa y esperando encontrar un hogar para siempre”, señala. Desde la fundación explican que la gata conserva su carácter afectuoso, le gusta ronronear, jugar, tomar el sol y recibir mimos, por lo que sería ideal para una familia que busque compañía y ternura.

Agatha ya cuenta con su primera vacuna, está desparasitada y tiene sus virales al día. Además, la fundación garantiza la programación de su esterilización en el momento indicado, como parte del protocolo integral de bienestar que aplican a todos los animales bajo su cuidado. Esto asegura que quien decida adoptarla reciba a una compañera en buenas condiciones de salud y con seguimiento adecuado.

La Fundación Adopta un Buen Amigo Chan reitera que las adopciones responsables son fundamentales para continuar su labor. Su trabajo diario implica rescatar, rehabilitar y preparar a los animales para ingresar a un nuevo hogar, un proceso que requiere recursos, dedicación y compromiso.

Mientras espera a la familia que finalmente la elija, Agatha sigue siendo bajo el cuidado de la fundación. Quienes deseen conocer más sobre ella o sobre otros animales en proceso de adopción pueden comunicarse con la fundación a través de su cuenta en Instagram @adoptaunbuenamigochan.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

