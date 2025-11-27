La historia de Ágatha, la gatita que “dejaron plantada” en su cita de adopción

Agatha es una gata joven, dulce y sociable que busca un hogar. Foto: @adoptaunbuenamigochan

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Cundinamarca, cada historia de adopción representa esperanza y una nueva oportunidad para abrirle la puerta a algún ser sin hogar. Sin embargo, algunas de ellas están marcadas por momentos difíciles que ponen a prueba la paciencia y la resiliencia tanto de los animales como de los rescatistas. Este es el caso de Agatha, una gatita que, pese a su ternura y carácter apacible, fue “dejada plantada” en el día que debía convertirse en el comienzo de su nueva vida.

La propia fundación compartió la historia a través de sus redes sociales, donde Agatha “habla” en primera persona para contar lo que ocurrió: “Me recuerdan, soy Agatha y sueño con una linda familia. Vengo a contarles que me dejaron plantada en mi cita de adopción. Y sí, me quedé como dice la frase, vestida y acicalada”, se puede leer en la publicación.

Agatha es una gata joven, dulce y sociable, cuya historia refleja una situación común en las organizaciones que rescatan fauna doméstica: muchas familias se interesan, pero no todas cumplen con los procesos o compromisos que una adopción responsable requiere. Para la fundación, cada cancelación o ausencia representa tiempo perdido, pero sobre todo, una ilusión rota para animales que han sufrido abandono y que, como Agatha, buscan estabilidad y cariño.

Pese a ello, el mensaje que acompaña la publicación está lejos de transmitir derrota. “Hoy, sin perder la esperanza y sabiendo que los tiempos de Dios son perfectos, sigo siendo una gatita paciente, cariñosa y esperando encontrar un hogar para siempre”, señala. Desde la fundación explican que la gata conserva su carácter afectuoso, le gusta ronronear, jugar, tomar el sol y recibir mimos, por lo que sería ideal para una familia que busque compañía y ternura.

Agatha ya cuenta con su primera vacuna, está desparasitada y tiene sus virales al día. Además, la fundación garantiza la programación de su esterilización en el momento indicado, como parte del protocolo integral de bienestar que aplican a todos los animales bajo su cuidado. Esto asegura que quien decida adoptarla reciba a una compañera en buenas condiciones de salud y con seguimiento adecuado.

La Fundación Adopta un Buen Amigo Chan reitera que las adopciones responsables son fundamentales para continuar su labor. Su trabajo diario implica rescatar, rehabilitar y preparar a los animales para ingresar a un nuevo hogar, un proceso que requiere recursos, dedicación y compromiso.

Mientras espera a la familia que finalmente la elija, Agatha sigue siendo bajo el cuidado de la fundación. Quienes deseen conocer más sobre ella o sobre otros animales en proceso de adopción pueden comunicarse con la fundación a través de su cuenta en Instagram @adoptaunbuenamigochan.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱