Ciro fue adoptado y devuelto dos veces: aún espera una familia definitiva

Ciro es un perro de seis años, de talla grande y carácter alegre, que lleva casi dos años esperando una familia que le dé el hogar definitivo que tanto merece. Su historia, como la de muchos otros animales rescatados, refleja las consecuencias del abandono y la importancia de la adopción responsable.

Este canino fue rescatado de un centro antirrábico en la Ciudad de México, donde compartía espacio con otros perros que no corrieron con su misma suerte: todos fueron sacrificados. Ciro fue el único sobreviviente. Desde entonces, ha estado bajo el cuidado de Hela More (@helamore), una rescatista independiente que lo ha mantenido en una guardería, mientras continúa su búsqueda por un hogar permanente.

Con protocolo veterinario completo, vacunado, esterilizado y desparasitado, Ciro está listo para ser adoptado. Es juguetón, cariñoso y tiene una energía que contagia. Le gusta entretenerse solo, pero también disfruta de la compañía humana. A pesar de su nobleza y buen temperamento, su proceso de adopción no ha sido fácil. Ha sido devuelto en dos ocasiones: una vez tras una adopción fallida y otra luego de pasar por un hogar temporal.

Desde sus redes sociales, Hela More continúa difundiendo su historia con la esperanza de que alguien vea en él al compañero que ha estado buscando. Ciro necesita una verdadera oportunidad de empezar de nuevo.

Las personas interesadas en conocerlo y ofrecerle un hogar definitivo pueden comunicarse con la rescatista a través de Instagram en @helamore.

