Gato rescatado está hospitalizado por anemia y necesita ayuda para su recuperación

Según contó la organización a través de sus redes sociales, el animal fue rescatado inicialmente por una persona que quería brindarle ayuda, pero no contaba con los recursos económicos para atender sus necesidades. Al conocer su estado, la fundación decidió…

Odin es un gato rescatado que permanece hospitalizado mientras recibe atención veterinaria por varios problemas de salud. El felino llegó hace unos días al Refugio Como Perros y Gatos, cuyos integrantes decidieron hacerse cargo de su caso y buscar alternativas para ayudarlo a recuperarse.

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Según contó la organización a través de sus redes sociales, el animal fue rescatado inicialmente por una persona que quería brindarle ayuda, pero no contaba con los recursos económicos para atender sus necesidades. Al conocer su estado, la fundación decidió recibirlo y darle una nueva oportunidad.

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Desde el pasado domingo, Odin permanece hospitalizado en la clínica veterinaria Makai, su condición preocupa a quienes están a cargo de su cuidado, pues llegó con un cuadro de anemia y también presenta gingivoestomatitis, una enfermedad inflamatoria que afecta las encías y otras partes de la boca.

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¿Qué problemas de salud tiene Odin?

De acuerdo con la información compartida por el refugio, el felino llegó con un cuadro de anemia. Además, sus cuidadores informaron que están a la espera de los resultados de las pruebas para detectar Mycoplasma, un género de microorganismos que incluye especies capaces de causar enfermedades en los gatos.

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A estas complicaciones se suma la gingivoestomatitis, una afección que provoca inflamación en los tejidos de la boca y puede ocasionar dolor y dificultades para comer. Según relató la fundación, Odin tiene sangre en las encías y un olor fuerte en su boca. Por ahora, el gato necesita permanecer bajo cuidado veterinario mientras se conocen los resultados pendientes y se determina el tratamiento que requiere para afrontar sus problemas de salud.

La fundación pide ayuda para cubrir sus gastos veterinarios

El rescate de Odin representa nuevos gastos para el Refugio Como Perros y Gatos, una organización que, según explicó en su publicación, ya tiene deudas acumuladas por la atención de los animales que están bajo su cuidado.

A pesar de las dificultades económicas, sus integrantes decidieron recibir al felino porque consideraron que necesitaba una oportunidad para recuperarse. Sin embargo, cubrir su hospitalización, los medicamentos y la atención veterinaria supone un esfuerzo económico que la fundación no puede asumir fácilmente por su cuenta.

Quienes deseen apoyar la recuperación de Odin pueden consultar las redes sociales del Refugio Como Perros y Gatos, donde la organización compartió su historia y solicita colaboración para continuar con su atención veterinaria. Las personas que no puedan realizar una donación también pueden ayudar difundiendo la publicación entre sus contactos para ampliar el alcance de la campaña.

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