Gatos adultos y con discapacidad que nadie adopta serán protagonistas de exposición de arte

Gatos rescatados de albergues de Barranquilla y el Atlántico serán protagonistas de CAT·ART·SIS y estarán disponibles para procesos de adopción responsable. Foto: Fundación PetLovers

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¿Puede una exposición de arte convertirse en una oportunidad para encontrarle hogar a un ser vulnerable? Esa es la apuesta de CAT·ART·SIS, una iniciativa que reunirá arte, bienestar animal y adopción del 15 al 17 de septiembre de 2026 en la Galería de la Plaza de la Paz, en Barranquilla.

La exposición es organizada por la Fundación PetLovers, con el respaldo de la Gobernación del Atlántico y el apoyo de GrandVita, marca de Gabrica. En el espacio estarán las obras de nueve artistas del Caribe, bajo la curaduría de la directora de arte colombiana Elsa Piñeres, junto con gatos rescatados de distintos albergues de Barranquilla y el Atlántico.

Los felinos serán los protagonistas de la muestra. Se trata de animales rescatados, sociables y no ferales que se encuentran habilitados para procesos de adopción responsable. Entre ellos hay gatos adultos, en condición de discapacidad o con características que suelen dificultar su adopción.

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La iniciativa parte de una problemática frecuente en los albergues: los gatos adultos pueden pasar desapercibidos frente a los visitantes que buscan adoptar. Su comportamiento reservado y el estrés que puede generarles el entorno hacen que tengan menos posibilidades de llamar la atención en comparación a un cachorro o un animal más joven.

“En un albergue, un gato adulto no tiene cómo mostrarse: se esconde, y quien llega a adoptar se lleva al que se dejó ver. Aquí los sacamos de los albergues y les damos el tiempo suficiente para que alguien se enamore. Nadie adopta a un animal que no alcanzó a conocer”, explica Lilibeth Noriega, directora de la Fundación PetLovers.

Por eso, CAT·ART·SIS busca que los visitantes no solo observen a los animales de manera distinta, sino que tengan la posibilidad de conocerlos y, eventualmente, iniciar un proceso de adopción.

El arte como puente hacia la adopción

El nombre de la exposición hace referencia al conocido mito de las siete vidas de los gatos, pero propone darle la vuelta a esa idea. La muestra plantea que quienes realmente tienen la capacidad de reinventarse y comenzar de nuevo una y otra vez son los seres humanos.

Desde esa perspectiva, los nueve artistas participantes presentarán obras inspiradas en los gatos, que los incorporan o que se relacionan de alguna manera con la causa animal. Las piezas estarán disponibles para la venta y cada artista podrá decidir qué porcentaje de los ingresos destinará a apoyar a los animales que permanecen en los albergues.

Los aportes se realizarán en especie, principalmente mediante alimento para los gatos que no consigan ser adoptados durante la exposición. De esta manera, la iniciativa busca que su impacto continúe incluso después de que finalice la muestra.

La exposición plantea la doble posibilidad de que un visitante salga de la galería con una obra de arte y, al mismo tiempo, que alguno de los gatos participantes salga rumbo a un nuevo hogar.

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Bienestar animal más allá de la adopción

La iniciativa también pone sobre la mesa que encontrar una familia es apenas uno de los pasos para garantizar el bienestar de un animal rescatado.

“El bienestar de un gato va mucho más allá de encontrarle un hogar. También implica acompañarlo con una alimentación adecuada, cuidados responsables y las condiciones necesarias para que pueda desarrollar una vida saludable y plena”, señala Marcela Jurado, gerente de Trade Marketing de Gabrica.

La marca también busca aprovechar el espacio para acercar a los asistentes a las necesidades particulares de los gatos y promover una relación más consciente y responsable con los animales de compañía.

¿Cuándo y dónde será la exposición?

CAT·ART·SIS podrá visitarse gratuitamente del 15 al 17 de septiembre en la Galería de la Plaza de la Paz, en Barranquilla.

La exposición estará abierta de 1:00 p. m. a 9:00 p. m., mediante franjas de 30 minutos. Las visitas serán guiadas y tendrán grupos con aforo controlado, una medida pensada para reducir el estrés y proteger el bienestar de los gatos durante su permanencia en la galería.

El ingreso requiere registro previo en este enlace. Los visitantes también podrán llevar alimento para gatos como donación, destinado a los animales que continúan bajo el cuidado de los albergues.

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