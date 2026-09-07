Serenata de amor perruno en Bogotá: así será el evento para promover la protección animal

Durante el concierto también se realizará una intervención artística en vivo con un mural colaborativo. Foto: IDPYBA|

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Los perros y gatos serán los protagonistas de una jornada especial en Bogotá. La Alcaldía realizará un concierto dedicado a los animales de compañía, con el propósito de fortalecer la cultura de protección y bienestar animal e inspirar comportamientos responsables hacia ellos.

La cita será el domingo 20 de septiembre de 2026, en el Parque Santander, donde la ciudadanía podrá disfrutar de un evento gratuito y abierto al público entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m.

El evento contará con el apoyo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), a través del Conservatorio Javier de Nicoló, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Alcaldía Local de Santa Fe.

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De acuerdo con Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, esta iniciativa busca convertirse en una estrategia para movilizar a la ciudadanía alrededor de la protección de los animales.

“Queremos promover además el reconocimiento ciudadano de Bogotá como una gran comunidad interespecie, habitadas por personas y animales que compartimos la vida”, mencionó el funcionario.

Pero la música no será la única protagonista de esta jornada, durante el concierto también se realizará una intervención artística en vivo con un mural colaborativo. Según la administración distrital, la idea es que esta obra se convierta en un legado de ese sentimiento y del compromiso de la ciudadanía con los animales.

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Perros y gatos buscan una segunda oportunidad

Además del concierto, el IDPYBA informó que durante septiembre se realizarán dos jornadas de adopción de perros y gatos en Bogotá. La primera será el domingo 13 de septiembre en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, ubicada en la localidad de Engativá, barrio El Muelle, Carrera 106A # 67-02. La segunda se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre en el Parque El Nogal.

Los animales que estarán disponibles para adopción son perros y gatos que han pasado por situaciones de abandono, maltrato o vida en calle y que actualmente se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

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