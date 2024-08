Gatos en propiedad horizontal: ¿qué dice la ley sobre felinos en zonas comunes?

De acuerdo con el IDPYBA, los cuidadores de animales y copropietarios deben cumplir y respetar las reglas del manual de convivencia en propiedad horizontal. Foto: Freepik

La tenencia de gatos en edificios y conjuntos residenciales es un tema que genera mucha controversia en el país. El desconocimiento o desinformación sobre las normas y obligaciones que contempla la ley acerca de la tenencia responsable es origen frecuente de conflictos internos que obliga a la intervención de autoridades y otros organismos para su resolución. Por esta razón, en La Red Zoocial entrevistamos a Yuly Castro, jefe de la oficina jurídica del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), para resolver todas las dudas alrededor de este tema.

Lo primero que usted debe saber, explica la experta del IDPYBA, es que la tenencia de animales de compañía en propiedad horizontal se encuentra contemplado en la Ley 1801 de 2016, o también conocido como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en los artículos 116, 117, 118 y 124.

En este documento se establece que no podrá prohibirse el tránsito y permanencia de animales domésticos en las zonas comunes de los edificios o conjuntos residenciales. Además, detalla que los ciudadanos, para garantizar una buena convivencia con las demás personas, deben hacer uso de elementos como el collar, la traílla, maletines, entre otros, para el tránsito o permanencia de los peludos, “pues son herramientas que buscan prevenir un posible menoscabo a la integridad del animal de compañía, de otros animales (de compañía, sinantrópicos o silvestres), de personas o daño a las cosas”.

Y frente al tema de los gatos que deambulan solos y sin la supervisión de sus cuidadores, la ley señala que este es un comportamiento que pone en riesgo la convivencia y, por lo tanto, no debería realizarse.

Es decir, los felinos no pueden estar deambulando libremente y sin la supervisión de sus tutores. En caso de ocasionar algún daño material o herir a alguna persona o animal, sus cuidadores son los responsables de dichos daños. “Cualquier afectación a su integridad, la de otros animales o daño a cosa ajena, será responsabilidad del tenedor del animal deambulante”, añade Castro.

Castro también asegura que, desde el punto de vista constitucional, legal y reglamentario, “es responsabilidad del tenedor garantizar el bienestar del animal deambulante no solo en el ámbito espacial del hogar, sino en cualquier espacio donde transite o permanezca”. Esto implica tomar acciones positivas para prevenir cualquier afectación o perturbación, a través del uso de los elementos antes mencionados.

“La tenencia de animales de compañía conlleva en sí misma obligaciones y responsabilidades, no solo respecto a acciones en favor del bienestar de los animales, sino en cumplimiento de las condiciones de convivencia establecidas en relación con los otros animales, personas y cosas”, dice la abogada del IDPYBA.

Estas medidas buscan proteger a los animales de compañía, sin importar su especie, de eventos o circunstancias que menoscaben su integridad, ataques de otros o animales, consumo de sustancias perjudiciales abandonadas, escape, envenenamiento y atropellamiento, entre otros.

Si ve que su vecino deja salir al gato sin supervisión y el animal daña la propiedad o afecta la seguridad de otras especies, es importante que el caso lo dé en conocimiento del Comité de Convivencia y el Consejo de Administración del lugar.

“Ellos serán los primeros llamados en conocer y atender los conflictos de convivencia entre los copropietarios o residentes del edificio o conjunto, o entre los mencionados y el administrador, o cualquier órgano de dirección o control de la persona jurídica, en el marco de lo estipulado en los reglamentos de propiedad horizontal y manuales de convivencia”, indica Castro.

Si no le dan soluciones, debe ir ante las Inspecciones y Corregidores de Policía y denunciar lo que está pasando. En este escenario, las autoridades hablarán con el dueño del animal y, si es necesario, le impondrán una multa que puede ir hasta los cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes y supervisarán que el gato no deambule solo por las zonas comunes.

En concreto, a los perros les aplican las mismas normas que a los gatos. Solo que la ley es más estricta con estos animales, pues ellos deberán ir sujetos por medio de traílla y, en el caso de los caninos de manejo especial, deberán estar con correa y bozal.

Los gatos domésticos no deben salir ni estar en la calle. Como lo contamos en esta nota, ellos, al estar al aire libre, están expuestos a muchos riesgos: desde cortadas, heridas por peleas con otros gatos, ataques por parte de perros o personas, envenenamientos y hasta atropellamiento por carros/motos. A esto súmele que, si no están esterilizados, pueden reproducirse con otros gatos callejeros o de casa que tampoco lo estén, aumentando la sobrepoblación de estos animales.

Y no solo eso, también podrían ser una seria amenaza para otras especies, como las aves. Estimated number of birds killed by domestic cats in Colombia, un estudio publicado en 2022 en Avian Conservation and Ecology, estima que los gatos domésticos matan anualmente de tres a 12 millones de aves en áreas urbanas y suburbanas de Colombia.

