Así puede convertir su casa en el lugar favorito de su gato

Al estar en el exterior, los gatos corren el riesgo de perderse, ser robados o lastimados por otros animales o personas. Foto: Pexels

Los gatos domésticos no acostumbran a salir de casa. Por esta razón, su hogar se convierte en el espacio donde pasan la mayor parte de su vida, pueden sentirse cómodos, alimentados, cuidados y se sienten amados y protegidos.

Los gatos, al estar al aire libre, están expuestos a muchos riesgos: desde cortadas, heridas por peleas con otros gatos, ataques por parte de perros o personas, envenenamientos y hasta atropellamiento por carros/motos. A esto súmele que, si no están esterilizados, pueden reproducirse con otros gatos callejeros o de casa que tampoco lo estén, aumentando la sobrepoblación de estos animales.

En pocas palabras, dejar salir a los gatos al exterior no es una buena idea. Así también lo indica un estudio realizado en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolution. Según los autores del estudio, los gatos en libertad “plantean amenazas a la salud del ecosistema a través de la transmisión de enfermedades zoonóticas y la depredación de la vida silvestre nativa”. Así que la conclusión es clara: los gatos están mejor en casa, pues el mundo exterior podría ser dañino para su seguridad (y la de otros animales también).

Sí. Los gatos son felices en espacios que les brinden bienestar, comodidad, seguridad y protección. Todos estos factores los tiene usted en su hogar.

Los gatos, además de ser animales increíbles y misteriosos, aman la limpieza y el orden. Así que, si quiere que ellos sean felices, no pasen un mal momento o intenten escaparse, siga estos consejos para tener la casa ideal.

Uno de los elementos más esenciales son los rascadores, accesorios del hogar que permiten crear un espacio de diversión, entretenimiento y salud para sus gatos. Especialmente, para aquellos que les gusta escalar, estar en lugares altos e, incluso, esconderse.

Además de limar y afilar sus uñas, los gatos podrán liberar el estrés que tienen y mantenerse relajados y entretenidos por mucho tiempo.

Hay diferentes tipos de rascadores: de piso, árbol, gimnasio, vertical, poste, planos. Trate de escoger el mejor para sus felinos y para su hogar también.

En este artículo le enseñamos a hacer un rascador para su gato.

Para que su gato no se aburra en el hogar (y tampoco piense en escaparse), es primordial que le brinde objetos estimulantes para que se mantenga entretenido y feliz.

Recuerde: su gato es un animal curioso, inteligente y lleno de mucha energía, así que la falta de actividad física podría ocasionarle problemas como estrés, ansiedad o depresión. Lo mejor para evitar esto, es jugar con él y satisfacer sus necesidades.

En este artículo le contamos qué hacer para que su gato se entretenga en casa y no se escape.

¿De qué le sirve tener un lugar perfecto para su gato si usted nunca va a estar ahí? Lo mejor para que su gato sea feliz es que usted esté al lado de él y comparta tiempo de calidad. Los expertos de Purina recomiendan, mínimo, pasar 30 minutos con él y jugar.

De hecho, ¿usted sabía que los gatos que más juegan con sus cuidadores tienen una mejor calidad de vida? Así lo confirmó un estudio de la Universidad de Adelaide, Australia, en el que participaron más de 1.500 cuidadores de gatos en 55 países.

En este artículo puede leer todos los detalles del estudio.

Para nadie es un secreto la capacidad que tienen los gatos de dormir varias horas al día y en diferentes lugares de la casa. Por eso es tan importante que escojamos la cama perfecta para ellos, así garantizará la comodidad de ellos y de paso la suya, pues no lo molestarán a altas horas de la noche.

En este artículo le damos algunos consejos para escoger la cama perfecta para su gato.

Y si su gato tiene la cama perfecta, pero no la usa, le recomendamos leer: ¿cómo enseñar a un gato a dormir en su cama?

Estos elementos son de gran utilidad, pues ayudan a que sus gatos no rasguñen o dañen los muebles, sofás, sillas, camas y otros objetos de valor en la casa.

Lo ideal es que estos estén ubicados en partes altas (y seguras), así el animal podrá hacer ejercicio, limar sus uñas, divertirse, desestresarse e, incluso, marcar territorio.

Estos dos objetos deben estar ubicados en una zona estratégica para el gato, pues, en ocasiones, están en lugares inoportunos como al lado de electrodomésticos ruidosos, de zonas sucias o en lugares de paso, lo que impide que el animal se sienta cómodo mientras come y toma agua.

Ante esto, es recomendable dejar el comedero y bebedero en un espacio limpio, alejado de los ruidos y de las zonas de paso.

Como lo mencionamos anteriormente en esta nota, es importante elegir un buen sitio desde el punto de vista del felino, por eso, debe evitar los lugares concurridos, ruidosos o con muy poca ventilación. Ya que, si se toma una mala decisión, el animal podría hacer sus necesidades en otro lugar de la casa y eso es lo que menos queremos.

En este artículo le contamos cuáles son los mejores lugares de la casa para tener el arenero del gato.

Su gato puede ver el mundo a través de una ventana o balcón, claro está, de manera segura. Para esto, le recomendamos:

Fíjese en que no sea un lugar peligroso, para esto, puede optar por una ventana o el balcón. Ponga mallas o redes protectoras para que el felino no se escape o tenga algún accidente. Así podrá disfrutar del sol, la sombra, las vistas y todo sin correr peligro. Busque la repisa, estante, rascador, hamaca o mueble ideal para dejar en este espacio. No es necesario que sea uno, pueden ser varios, así el animal tendrá más opciones para escoger y entretenerse mientras ve el mundo exterior. Enriquezca el lugar con juguetes, comida y agua. Compruebe que su gato esté seguro y déjelo disfrutar de una vista más allá de las paredes de su hogar.

Otra opción para que el gato se sienta cómodo y seguro, es usar feromonas en los muebles u otros objetos de la casa. Así tendrán un olor más familiar.

Importante: consulte con su veterinario de confianza cuál es la mejor feromona para usar.

De acuerdo con Purina, hay varios objetos que pueden ser peligrosos y tóxicos para su animal de compañía. Aquí el listado de los principales.

Productos de limpieza y de higiene. También se incluyen los productos de belleza o decoración. (Consulte aquí el listado

Medicinas para humanos.

Productos para el carro/moto.

Veneno para ratas o ratones.

Alimentos como chocolate, uvas y pasas, ajo, cebolla, sal, alcohol, huesos, aguacate, entre otros. (Consulte aquí el listado

Plantas como lirios, filodendro, muérdago, pascuero, azaleas, entre otras. (Consulte aquí el listado

