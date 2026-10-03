Al momento de su llegada al refugio, Gelato no contaba con la capacidad motriz para ponerse de pie ni caminar por sus propios medios. Debido a su reducido tamaño, ninguna de…

La historia de Gelato, un gatito de acogida con movilidad reducida, conmocionó a miles de usuarios en las redes sociales. El felino se hizo viral tras difundirse un video en el que utilizaba un dispositivo casero para desplazarse. Hoy, el centro Cincinnati Animal CARE comparte una alentadora actualización sobre el estado de salud y el proceso de recuperación del animal.

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Gelato, el gatito que volvió a caminar gracias a una silla de ruedas con carritos de juguete

Al momento de su llegada al refugio, Gelato no contaba con la capacidad motriz para ponerse de pie ni caminar por sus propios medios. Debido a su reducido tamaño, ninguna de las sillas de ruedas disponibles en la institución se adaptaba a su cuerpo. Ante esta situación, Mallory Smith, técnica veterinaria principal del centro, diseñó un dispositivo de movilidad personalizado utilizando materiales cotidianos como cartón, reglas, cinta adhesiva y ruedas de juguetes Hot Wheels.

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La difusión de este ingenioso invento en plataformas digitales generó una ola de solidaridad que derivó en un importante avance para el tratamiento del animal: la donación de una silla de ruedas hecha a medida mediante impresión 3D.

A través de sus canales oficiales, la organización expresó su agradecimiento a la comunidad por compartir la historia, destacando que el apoyo ciudadano permite visibilizar el caso de animales que requieren asistencia especializada. Asimismo, la institución reconoció la labor de su equipo médico por buscar soluciones creativas en favor del bienestar animal.

El caso ha generado una respuesta sumamente positiva en redes sociales, donde miles de personas han celebrado el avance en la calidad de vida de Gelato. Si usted desea conocer más sobre estas iniciativas de rescate o apoyar la labor del refugio, puede consultar las actualizaciones publicadas en las plataformas oficiales de Cincinnati Animal CARE.

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