Guaira, la gatita rescatada en Venezuela que ahora hace parte de la Cruz Roja Colombiana

Los rescatistas aseguraron que la compañía de Guaira fue un apoyo emocional durante las largas jornadas de búsqueda. Foto: Cruz Roja Colombiana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las labores de búsqueda y rescate tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, una pequeña gata apareció entre los escombros y terminó convirtiéndose en un símbolo de esperanza para los rescatistas. Hoy, el animal bautizado como Guaira, en honor al lugar donde fue encontrada, tiene una nueva vida en Colombia donde forma parte de la brigada de rescate de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío.

La historia fue compartida por la Cruz Roja Venezolana y la Cruz Roja Colombiana, organizaciones que participaron en las operaciones de atención a la emergencia ocurrida en Catia La Mar, el estado costero de La Guaira, ubicado al norte de Venezuela y el más afectado por los terremotos.

Según explicaron las entidades, Guaira fue encontrada durante el primer día de operaciones, mientras los equipos trabajaban en el rescate del ciudadano Hernán Gil, un hombre que permaneció varios días atrapado entre los escombros de un edificio colapsado.

“La vimos salir del edificio, de entre todos los escombros. Aparentemente estaba buscando comida”, relató una de las rescatistas de la Cruz Roja Colombiana en un video compartido por ambas organizaciones.

Lea también: Buscan hogar para Celeste y Enriqueta: “las llevaremos a donde sea por una familia”

Los socorristas decidieron alimentar al animal con un poco de atún, agua y leche. Desde ese momento, la gatica permaneció junto al equipo durante toda la operación de rescate y se convirtió en una compañera inseparable para quienes trabajaban en la zona de desastre.

De acuerdo con los rescatistas, además de acompañarlos durante las largas jornadas, Guaira también tuvo un papel importante en el bienestar emocional del grupo. “Nos ha servido mucho como apoyo emocional para mantener un poco más cuerdas las mentes de todos nosotros”, explicaron.

Mientras permanecía con los socorristas, la gata recibió atención veterinaria gracias al apoyo de personas y organizaciones que se sumaron a la emergencia. Según la Cruz Roja, le realizaron controles médicos, iniciaron su esquema de vacunación y la desparasitaron para garantizar su bienestar antes de viajar.

Actualmente, Guaira hace parte de la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío, donde acompaña a la brigada de rescate que atiende emergencias en el país. “Nos llevamos un pedacito de ustedes en nuestros corazones. Guaira siempre será venezolana y ahora también tendrá nacionalidad colombiana”, expresó una de las rescatistas.

Lea también: Buscan hogares de paso para cachorros rescatados: “están en la etapa más bonita de su vida”

A través de sus redes sociales, la Cruz Roja Venezolana destacó que la historia de la felina demuestra que, incluso en medio de una tragedia, también pueden surgir gestos de solidaridad y cuidado.

“Su historia nos recuerda que, incluso en medio de una emergencia, los lazos de solidaridad y cuidado también encuentran la manera de aparecer”, señaló la organización en su publicación.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱