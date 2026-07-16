Buscan hogar para Celeste y Enriqueta: “las llevaremos a donde sea por una familia”

La Fundación Huellas del Sol asegura que puede gestionar la adopción de las perritas en cualquier ciudad de Colombia. Foto: Fundación Huellas del Sol

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Celeste y Enriqueta son dos perritas que aún esperan la oportunidad de encontrar un hogar definitivo. Las cachorras fueron rescatadas junto a toda su camada en Valledupar y, aunque sus ocho hermanos ya fueron adoptados, ellas permanecen en un hogar de paso a la espera de comenzar una nueva vida al lado de una familia.

La historia de ambas comenzó en una de las minigranjas solares ubicadas en el departamento del Cesar, donde nacieron junto a una camada de diez cachorros. Al cumplir un mes de vida fueron trasladadas a Medellín por la Fundación Huellas del Sol para iniciar su proceso de recuperación y adopción.

Con el paso de los meses, cada uno de sus hermanos fueron encontrando un hogar. Sin embargo, Celeste y Enriqueta aún siguen esperando.

Según explicó Alisson Rojas, integrante de la Fundación Huellas del Sol, las dos perritas incluso alcanzaron a ser adoptadas, pero por diferentes circunstancias regresaron nuevamente a la organización. “Ellas no han perdido la alegría. Siguen siendo dos perritas amorosas, nobles y con el corazón listo para volver a confiar”, señaló.

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Actualmente ambas viven en un hogar de paso, donde continúan socializando mientras esperan a las personas indicadas. Celeste se distingue por su pelaje color mostaza y sus ojos claros, mientras que Enriqueta tiene una característica mancha oscura alrededor del hocico que la hace fácilmente reconocible.

Desde la fundación aseguran que cualquiera de las dos puede ser adoptada en cualquier ciudad del país. Aunque actualmente se encuentran en Medellín, la organización está dispuesta a gestionar su traslado para que puedan llegar al hogar que las reciba.

Los interesados deberán pasar por un proceso de adopción responsable que incluye un formulario, una entrevista, la verificación de las condiciones del hogar, seguimiento posterior a la adopción y la firma de un contrato, con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales.

Quienes deseen conocer más sobre Celeste o Enriqueta pueden comunicarse al 312 725 9555 o escribir a la Fundación Huellas del Sol a través de sus redes sociales para recibir información sobre el proceso de adopción.

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Fundación Huellas del Sol: rescate y bienestar animal

La Fundación Huellas del Sol es una organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate, recuperación y protección de perros en situación de abandono y vulnerabilidad. La iniciativa hace parte de Unergy, empresa especializada en la instalación de paneles solares en Colombia, y desarrolla gran parte de su labor en las minigranjas solares donde, con frecuencia, son abandonados animales.

Su trabajo tiene un enfoque especial en el departamento del Cesar, especialmente en Valledupar, donde brinda atención veterinaria, vacunación, desparasitación, alimentación y procesos de rehabilitación para que los perros puedan ser entregados en adopción responsable.

Además de promover hogares de paso, la fundación realiza un riguroso proceso de selección de adoptantes para asegurar que cada animal llegue a un entorno seguro y estable. En su página web también publica los perros que se encuentran disponibles para adopción, con el fin de facilitar que más personas conozcan sus historias y les den una segunda oportunidad.

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