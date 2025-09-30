Este perro consuela a su rescatista luego de ser rechazado por una familia

Milo tiene tres años y fue rescatado en un refugio en el que se encontraba en la lista de eutanasias. Foto: Facebook: @Outta the Cage

Milo estaba listo para ir con su nueva familia. Ya se encontraba en el carro de su rescatista, Jill Dyché, de camino al que sería su nuevo hogar. Todo marchaba bien, era emocionante saber que este pitbull de tres años, por fin, podría estar en un hogar luego de ser rechazado varias veces. Pero una llamada inesperada lo cambió todo: “Ya no lo queremos”.

Minutos antes de llegar a la vivienda, la familia se comunicó con la rescatista para retractarse de la decisión de adoptar a Milo. Simplemente, dijeron que ya no querían al perro. Dyché, totalmente devastada, solo colgó el teléfono y se quedó en silencio.

El ambiente, que antes estaba lleno de emoción, se tornó desanimado. Fue entonces cuando Milo interrumpió con un gesto inocente, pero conmovedor: puso su pata en el hombro de la mujer, como si quisiera calmarla. Dyché reaccionó sorprendida: “Creo que me estaba consolando”, dijo. “Ese es el tipo de perro que es”.

A pesar de esta difícil situación, la rescatista sabe que Milo encontrará pronto un hogar donde de verdad valoren el grandioso perro que es y donde él también pueda ser amado y cuidado como lo merece.

Milo fue rescatado en enero de un refugio, estando en la lista de eutanasias. Sufrió una herida, pero fue operado y desde entonces vive con la entrenadora y rescatista con quien ha demostrado ser feliz, cariñoso y, como su página de adopción lo indica, “adicto al sofá”.

Es un perro ideal, pero como Dyché lo señala, ha sido rechazado varias veces simplemente por ser de color negro y por su raza. Y eso, tristemente, lo hace invisible para muchos. “Es como juzgar un libro por su portada”, dice la mujer. “Pero él es un gran amigo esperando ser elegido”.

Hoy, más allá de un nuevo rechazo, este perro sigue esperando que alguien vea lo que realmente es: un compañero fiel, noble y dispuesto a dar amor incondicional, como lo demostró con este conmovedor gesto.

