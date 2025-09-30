Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

Blanquita fue adoptada de bebé, pero cuando creció la devolvieron

Blanquita encontró un hogar siendo cachorra, pero al cumplir ocho meses la devolvieron porque su familia la consideró “muy juguetona”.

30 de septiembre de 2025 - 07:17 p. m.
Adoptar un gato es una responsabilidad a largo plazo que implica tiempo, dinero y espacio para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, veterinaria, higiene y afecto.
Foto: Facebook: @ElCampitoFelino
Blanquita es una gata de apenas ocho meses que ya conoce lo que significa ser rechazada. Su historia comenzó con esperanza: fue adoptada cuando apenas era una cachorra y, como cualquier gato que llega a un hogar, pronto descubrió lo que era tener juguetes, un lugar seguro para dormir y el cariño de una familia. Todo indicaba que esa sería su vida para siempre, pero no fue así.

Con el paso de los meses, Blanquita creció, y lo que debería haber sido motivo de alegría terminó por convertirse en la razón de su abandono. La familia que la había recibido decidió devolverla, argumentando que era “inquieta y juguetona”, comportamientos normales en cualquier gato joven que apenas empieza a explorar el mundo.

Hoy, Blanquita enfrenta nuevamente la incertidumbre. Después de haber experimentado la calidez de un hogar, ahora debe regresar al punto de partida y esperar que alguien la valore por lo que realmente es: una gata curiosa, tierna y llena de vida. Su carácter juguetón, lejos de ser un defecto, refleja la energía natural de su edad y la oportunidad de que quienes la adopten disfruten de un animal lleno de amor y vitalidad.

¿Qué debo saber antes de adoptar un gato?

La historia de Blanquita no es un caso aislado. Situaciones como esta se repiten constantemente, en gran parte por el desconocimiento y por la emoción inicial de tener un animal de compañía sin dimensionar lo que realmente implica.

Adoptar no debe ser un acto impulsivo, sino una decisión informada y responsable. Por eso, aquí compartimos algunos aspectos que se deben tener en cuenta antes de abrirle la puerta del hogar a un gato:

  • El compromiso es de largo plazo: un gato puede vivir entre 12 y 18 años.
  • Los gatos jóvenes son inquietos: trepan, juegan, exploran y pueden romper cosas; no es “maldad”, es parte de su desarrollo.
  • Necesitan cuidados veterinarios: vacunas, desparasitación y esterilización son esenciales.
  • Requieren estimulación y espacios seguros: juguetes, rascadores y tiempo de calidad.
  • Su personalidad evoluciona: lo que hoy es un gatito tímido puede transformarse en un adulto confiado y cariñoso.

Recordar esto ayuda a que historias como la de Blanquita no se repitan y a que cada adopción sea, de verdad, un hogar para siempre.

