Ilusión vive con una lesión medular, pero sueña con una vida llena de amor

La Fundación Por Amor a Rocky anunció la apertura del proceso de adopción para Ilusión, una cachorra de cuatro meses que fue rescatada en Santa Marta en condiciones de vulnerabilidad. A pesar de contar con una lesión medular, posiblemente originada por un traumatismo o de nacimiento, que afecta su movilidad y el control de sus esfínteres, la pequeña se encuentra en óptimas condiciones de salud, ha dado resultado negativo para enfermedades virales y avanza actualmente en su proceso de esterilización.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Desde la organización señalan que Ilusión requiere un hogar comprometido que disponga del tiempo, la dedicación y la paciencia necesarios para acompañarla durante su etapa de crecimiento y educación. Quienes deseen postularse como cuidadores e brindarle una oportunidad de vida a esta cachorra pueden descargar el formulario correspondiente a través de la cuenta oficial de Instagram @rockyadopcion .

Publicidad

La adopción responsable representa un compromiso fundamental para transformar la realidad de miles de animales en situación de abandono o con requerimientos especiales de salud. Al abrir las puertas de un hogar a un rescatado, no solo se le ofrece una segunda oportunidad de bienestar y dignidad, sino que también se contribuye a reducir la sobrepoblación en las calles y se libera espacio en los refugios para permitir el rescate de otros animales que continúan esperando ayuda.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱