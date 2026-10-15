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Ilusión vive con una lesión medular, pero sueña con una vida llena de amor

La gatita de cuatro meses fue rescatada en Santa Marta en condiciones de vulnerabilidad.

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Adoptar a Ilusión es abrir el corazón a un amor sin condiciones ni barreras.
Adoptar a Ilusión es abrir el corazón a un amor sin condiciones ni barreras.
Foto: Por amor a Rocky

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La Fundación Por Amor a Rocky anunció la apertura del proceso de adopción para Ilusión, una cachorra de cuatro meses que fue rescatada en Santa Marta en condiciones de vulnerabilidad. A pesar de contar con una lesión medular, posiblemente originada por un traumatismo o de nacimiento, que afecta su movilidad y el control de sus esfínteres, la pequeña se encuentra en óptimas condiciones de salud, ha dado resultado negativo para enfermedades virales y avanza actualmente en su proceso de esterilización.

Desde la organización señalan que Ilusión requiere un hogar comprometido que disponga del tiempo, la dedicación y la paciencia necesarios para acompañarla durante su etapa de crecimiento y educación. Quienes deseen postularse como cuidadores e brindarle una oportunidad de vida a esta cachorra pueden descargar el formulario correspondiente a través de la cuenta oficial de Instagram @rockyadopcion.

La adopción responsable representa un compromiso fundamental para transformar la realidad de miles de animales en situación de abandono o con requerimientos especiales de salud. Al abrir las puertas de un hogar a un rescatado, no solo se le ofrece una segunda oportunidad de bienestar y dignidad, sino que también se contribuye a reducir la sobrepoblación en las calles y se libera espacio en los refugios para permitir el rescate de otros animales que continúan esperando ayuda.

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