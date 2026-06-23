Jurado de votación adoptó a un gato herido que llegó a puesto electoral durante elecciones

Gato en condición de calle que apareció en un puesto de votación en el barrio Suba, Bogotá. Foto: @vetpaulacuesta

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Una ciudadana que fue asignada como jurado de votación durante las elecciones presidenciales en Colombia vivió una jornada electoral donde terminó rescatando a un animal.

El caso fue compartido en redes sociales por la usuaria identificada como Paula Cuesta (en Instagram @vetpaulacuesta), quien relató cómo un gato en condición de calle terminó convirtiéndose en el nuevo integrante de su familia. “Les cuento. Me tocó ser jurado de votación y ese mismo día adopté un gato”, contó al inicio del video.

El hecho ocurrió en un puesto de votación ubicado en un colegio en la localidad de Suba, en Bogotá, donde la ciudadana, quien también indica ser médica veterinaria, cumplía con su labor como jurado de votación en las elecciones. Según su testimonio, el animal se acercó a ella desde primeras horas del día, a pesar de presentar evidentes signos de vulnerabilidad física. El gato no tenía una oreja, tenía una lesión en uno de sus ojos y varias heridas en su cuerpo, pero aun así buscaba acercamiento humano y contacto afectivo.

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De acuerdo con lo relatado por Cuesta, el animal permaneció cerca de ella durante parte de la jornada, acompañándola incluso hasta su puesto de trabajo. Sin embargo, en medio del movimiento propio de la jornada electoral, el gato desapareció y no volvió a ser visto durante varias horas.

La situación cambió al finalizar el día, cuando el gato reapareció en el mismo lugar donde la profesional se encontraba terminando sus funciones como jurado. En ese momento, volvió a acercarse a ella, lo que fue interpretado como un gesto de confianza en medio de su condición de calle. Una policía presente en el lugar le habría comentado que el animal había intentado ser capturado durante el día sin éxito, pero que se mantenía esquivo con otras personas.

Fue entonces cuando la veterinaria decidió acogerlo. Según su relato, envolvió al gato en su chaqueta y lo llevó consigo a su hogar al finalizar la jornada. Posteriormente, el animal recibió cuidados básicos como baño, limpieza de heridas y alimentación, ya que, de acuerdo con lo narrado, comía de manera ansiosa tras su rescate.

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El gato fue bautizado como Pocillo y actualmente se encuentra en proceso de adaptación y recuperación en su nuevo hogar, en el cual convive con un perrito. “Ahora somos una familia de tres. A veces no somos nosotros quienes elegimos rescatar. A veces ellos nos eligen a nosotros”, concluyó en su publicación.

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