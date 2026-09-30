La serie fotográfica documenta momentos de calma, interacción y desplazamiento de estos animales en el espacio público. A través de una observación paciente, Mehrinezhad registra…

En las calles de Teherán, la cotidianidad urbana convive con miles de felinos que transitan de forma independiente entre callejones, mercados y parques. Esta dinámica social captó la atención del fotógrafo iraní Akbar Mehrinezhad, quien transformó la presencia de los gatos callejeros en el eje central de un proyecto visual enfocado en la vida diaria de la capital.

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La colección de fotografías que retrata la vida de los gatos callejeros en Teherán

La serie fotográfica documenta momentos de calma, interacción y desplazamiento de estos animales en el espacio público. A través de una observación paciente, Mehrinezhad registra escenas simples pero expresivas: la espera de un felino junto a un puesto de comercio, el descanso sobre estructuras arquitectónicas tradicionales o el cruce silencioso por zonas transitadas. Cada imagen busca retratar a estos habitantes como parte integral del paisaje urbano y de la identidad estética de la ciudad.

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Un aspecto destacado del trabajo es el uso predominante de dispositivos móviles. Una porción significativa de las imágenes fue capturada con un iPhone, recurso que facilitó la aproximación a los animales sin alterar su comportamiento natural. Esta elección técnica evidencia que la calidad de una narrativa visual reside en la paciencia, la oportunidad y la sensibilidad visual del observador, más que en la complejidad del equipo empleado.

El proyecto de Akbar Mehrinezhad ofrece una perspectiva diferente sobre Teherán, alejándose de los encuadres convencionales para resaltar los detalles sutiles de la convivencia entre la fauna urbana y la vida metropolitana.

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