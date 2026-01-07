La isla en Grecia que ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuidar gatos rescatados

Gatos callejeros de la isla de Syros reciben cuidado, alimentación y atención veterinaria gracias al trabajo de voluntarios de la organización Syros Cats. Foto: Syros Cats

Grecia es un país conocido por sus paisajes hermosos, sus playas de aguas cristalinas y su rica historia, pero también por ser hogar de miles de gatos que deambulan por las calles. En la isla de Syros, capital de las Cícladas, estos felinos forman parte del paisaje urbano y de la identidad cultural local. Allí, el refugio Syros Cats ofrece alojamiento gratuito a voluntarios a cambio de su cuidado, combinando turismo, voluntariado y rescate animal en un modelo de cooperación que ha captado la atención de amantes de los animales de todo el mundo.

Actualmente, la organización cuida cerca de 60 gatos residentes, muchos de ellos con necesidades especiales, medicación regular o dietas específicas. Además, alimentan a muchos más gatos callejeros alrededor de la localidad de Kini.

Los gatos residentes de Syros Cats son animales adoptados directamente por la fundación o felinos con condiciones particulares que requieren cuidados continuos. Su bienestar depende del compromiso diario de los voluntarios, quienes deben cumplir tareas que van desde la administración de medicamentos y limpieza de bandejas sanitarias hasta la preparación de alimentos y socialización con gatos enfermos o tímidos.

¿Qué se necesita para ser voluntario y cuidar gatos en Grecia?

Para quienes aman a los gatos y desean vivir una experiencia única, Syros Cats ofrece un programa de voluntariado que incluye alojamiento, desayuno y servicios básicos a cambio de unas cinco horas de trabajo diario, cinco días a la semana. Este programa está abierto a voluntarios individuales o parejas, siempre que sean saludables, autónomos y estén dispuestos a asumir las responsabilidades con dedicación. La experiencia previa con gatos callejeros o formación veterinaria es valorada, pero no obligatoria.

Según indican en la página web del refugio, el perfil ideal del voluntario incluye personas maduras y responsables, generalmente mayores de 25 años, capaces de trabajar en un entorno diverso y multicultural.

Los voluntarios comparten la casa del refugio, cada uno tiene su propia habitación, pero la cocina, el baño y la sala de estar se comparten con otros dos o tres voluntarios. Generalmente la organización cuenta con unos cuatro voluntarios a la vez, a menudo de orígenes muy diferentes y de todas partes del mundo, por lo que es necesario ser tolerante y aceptar las diferencias de costumbres, raza y género.

Los voluntarios deben llegar por sus propios medios y cubrir sus gastos de comida (almuerzo y cena) durante la estancia. Si provienen de fuera de la Unión Europea, deben cumplir las normas de Schengen (estancias de 90 días cada seis meses) y adquirir seguro de viaje si no tienen cobertura sanitaria.

Los nómadas digitales también son bienvenidos, siempre que puedan compaginar sus horarios de trabajo con las responsabilidades del refugio. Aunque se agradece la permanencia prolongada, no se permite la estadía de niños ni mascotas propias.

El trabajo de un voluntario en Syros Cats comienza temprano, a las 8:00 a.m., y se extiende hasta la 1:00 p.m. Las tareas incluyen: dar desayuno a los gatos con necesidades especiales o enjaulados, alimentar a los gatos callejeros y de la playa, administrar tratamientos médicos, como pastillas o gotas para los ojos, limpiar bandejas sanitarias y cambiar ropa de cama, barrer y trapear jaulas, cobertizos, corrales y áreas comunes, entre otras tareas.

La fundación enfatiza la importancia de la seguridad, la salud y el respeto hacia los demás. Los voluntarios reciben una sesión informativa al llegar y deben estar preparados para tareas físicas y emocionales exigentes. Antes de incorporarse, se solicita completar un formulario de contactos de emergencia y firmar un acuerdo de voluntariado.

Gracias a los voluntarios y al apoyo de la comunidad internacional, Syros Cats ha logrado mejorar significativamente la calidad de vida de cientos de gatos callejeros. La combinación de programas de alimentación, medicación, esterilización y adopción ha reducido el número de nacimientos no deseados y ha ayudado a mantener a los felinos sanos y protegidos de enfermedades y maltrato.

El refugio también utiliza las redes sociales para mantener informados a donantes, voluntarios y la comunidad local. Publican fotos, historias y actualizaciones sobre los gatos, así como información sobre oportunidades de voluntariado y formas de colaborar económicamente.

¿Cómo postularse para ser voluntario?

Los interesados deben completar un formulario disponible en la página web de Syros Cats, indicando sus fechas de disponibilidad, experiencia previa y cualquier habilidad relevante. La selección se realiza con varios meses de anticipación.

El voluntariado no solo ofrece la oportunidad de ayudar a los gatos de Syros, sino también de vivir una experiencia única en una isla del Egeo, combinando trabajo de rescate con inmersión cultural y convivencia internacional.

La organización invita a amantes de los gatos a unirse como voluntarios, donar, compartir información y participar en la protección de los felinos de Syros.

Para los interesados en ayudar, postularse como voluntario o colaborar económicamente, se recomienda visitar las redes sociales de Syros Cats y su sitio web oficial, donde se encuentran todos los formularios, requisitos y guías detalladas sobre cómo involucrarse en esta iniciativa.

La situación de los gatos en Syros

Syros es una pequeña isla del Egeo con aproximadamente 25.000 habitantes, pero, según estimaciones de los residentes y del equipo de Syros Cats, también hay alrededor de 3.000 gatos callejeros. Muchos de estos animales viven en condiciones precarias: entre contenedores de basura, terrenos vacíos, casas abandonadas y cualquier lugar donde puedan encontrar comida.

El problema se agrava durante el verano, cuando los turistas proporcionan alimento de manera directa o indirecta a través de sus desechos. Esto provoca que los gatos puedan reproducirse más, generando camadas de gatitos destinados a enfrentar una vida extremadamente difícil.

Según cuenta el refugio, la expectativa de vida de un gato callejero sin esterilizar en Grecia es de apenas tres años. Muchos mueren de frío, hambre, enfermedades, accidentes de tráfico, maltrato o incluso envenenamiento.

La isla no cuenta con una red de seguridad oficial para los animales. La única protección proviene de amantes de los animales, voluntarios y organizaciones locales que implementan programas de alimentación, medicación, atención veterinaria, esterilización y adopción. Sin estos esfuerzos, la mayoría de los gatos no sobreviviría.

