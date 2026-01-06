Buscan hogar para Patacón, perrito que llegó herido a la Universidad Distrital en Bogotá

Patacón fue rescatado en la sede Vivero de la Universidad Distrital y, pese a su pasado de maltrato, hoy espera una familia que le ofrezca un hogar. Foto: Cortesía

Un perrito de 10 años, bautizado como Patacón, espera con urgencia una familia que le ofrezca un hogar definitivo luego de haber sido rescatado en condiciones extremas en la Universidad Distrital, en Bogotá. El caso fue dado a conocer por Sandra Castro, trabajadora del campus, quien lideró junto a otros compañeros su atención inicial y hoy busca evitar que el animal vuelva a quedar desprotegido.

Según contó su rescatista, Patacón apareció en diciembre de 2025 en la sede Vivero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con múltiples heridas en el cuerpo. Al parecer, las lesiones serían compatibles con mordeduras, lo que hace pensar que Patacón habría sido utilizado para entrenar perros de pelea. Además, le faltan los dientes, lo que le impedía defenderse. Su estado de salud era crítico y evidenciaba un prolongado episodio de maltrato.

Ante la gravedad del caso, Sandra Castro y otros colaboradores lo trasladaron a una veterinaria, donde recibió atención médica integral. Fue tratado por sus heridas, desparasitado, vacunado y castrado. Gracias a esos cuidados, Patacón logró recuperarse físicamente, aunque su futuro sigue siendo incierto.

Actualmente, el perro se encuentra en un hogar de paso que ya no puede acogerlo, lo que es una gran preocupación para sus actuales cuidadores. “No puedo adoptarlo porque ya tengo un perrito de 11 años en condición de discapacidad que requiere muchos cuidados y gastos”, explicó Castro, quien insiste en la necesidad de encontrarle un hogar definitivo donde pueda pasar sus últimos años con tranquilidad.

Pese a su dura historia, Patacón es descrito como un perro amoroso y noble. Es juguetón, tranquilo, sociable con gatos, cariñoso con los niños y disfruta de los paseos. También tiene gustos sencillos, como el pollo, y una disposición constante para dar afecto. “Es un perrito con muchas ganas de llenar un hogar de amor”, señalan quienes lo conocen.

Las personas interesadas en brindarle una oportunidad o en apoyar su adopción pueden comunicarse a los números 315 552 1710, 300 437 2817 o 316 423 4741. La historia de Patacón es una más entre muchas, pero su desenlace aún puede cambiar si aparece una familia dispuesta a ofrecerle el cuidado y amor que durante años le fueron negados.

