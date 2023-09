Las plantas que no debería tener en casa si tiene gatos ¡Son tóxicas!

Algunas plantas de interior y exterior bastante comunes en los hogares son tóxicas para los gatos. Foto: Pixabay

Los gatos son carnívoros, es decir, requieren tejido de origen animal en su dieta y tienen un requerimiento proteico mucho mayor que otros mamíferos. Sin embargo, en ocasiones se les puede observar comiendo hierba. De acuerdo con National Geographic, esto lo hacen por dos motivos principales: limpiar su sistema digestivo de parásitos internos y aportar fibra a su dieta.

No obstante, es importante que las personas eviten que sus mininos ingieran las plantas del hogar, no solo porque puede ser una conducta molesta, especialmente cuando se les dedica mucho tiempo a su cuidado y crecimiento, sino también porque muchas de ellas pueden resultar tóxicas.

De acuerdo con el portal Santé Vet, algunas plantas de interior y exterior bastante comunes en los hogares son tóxicas. Aunque muchos cuidadores hacen lo posible para que su animal de compañía no las alcance, los felinos pueden saltar muy alto y llegar a los lugares difíciles. Por este motivo, lo mejor es evitar tenerlas en casa.

María Alejandra Mejía, médica veterinaria con énfasis en medicina interna de felinos, explica que incluso algunas plantas que no son tóxicas pueden generar problemas de salud en los gatos. Razón por la cual es importante no dejar que el animal las consuma. “Pueden generar gastritis, irritación y podemos encontrar vómitos, no tienen que ser muchos, a no ser que sea de base o haya consumido bastante cantidad”, cuenta la experta a La Red Zoocial.

En La Red Zoocial le contamos cuáles son esas plantas que no debería tener si convive con gatos.

Flor de pascua

La savia blanca o látex que circula en el interior de esta planta es perjudicial para los gatos. Su ingesta puede producir cuadros gastrointestinales con hipersalivación, irritación de las mucosas, diarreas, vómitos y dolor abdominal. Si la savia blanca de la planta entra en contacto con la piel de nuestro minino, es suficiente para producir irritación, generando dermatitis y prurito (picor). Si llega a contactar con el ojo, también puede provocar trastornos oculares.

Acebo

Contiene saponinas y con una dosis mínima que ingiera su felino, se producirán síntomas de intoxicación que generalmente son gastrointestinales.

Muérdago

El muérdago contiene viscotoxina, una sustancia que puede producir desde desórdenes gastrointestinales por irritación, hasta daños cardiovasculares, colapso, bradicardia (frecuencia cardíaca baja) y disnea (dificultad respiratoria).

Liliáceas y hemerocalis

Estas plantas pueden causar una falla renal en su gato. De igual forma, el polen que cae sobre el pelaje del animal cuando este pasa al lado de la planta podría poner en peligro su vida tras ser ingerido durante el acicalamiento. La mortalidad en gatos que han ingerido estas plantas es muy alta, y los que sobreviven pueden padecer un daño renal permanente.

Adelfa

Produce inhibición de la bomba sodio-potasio y enlentecimiento de la actividad eléctrica del corazón de su felino. Los síntomas que produce son bradicardia (frecuencia cardíaca baja), arritmias ventriculares y muerte súbita.

De acuerdo con María Vigil, médica veterinaria, quien habló para el diario El País, los lirios de paz, la cala y el filodendro también contienen principios tóxicos. “Debemos tener mucho cuidado con el aloe vera, las hortensias, las prímulas, el ciclamen, el poto, la hiedra, el lirio trepador y el laurel, entre muchos otros” añade en el texto.

Si usted quiere tener plantas en su casa, asegúrese que no le hagan daño a su felino, una buena opción podría ser bambú, cactus cebra, helecho y plantas aromáticas que se usan para cocinar.

