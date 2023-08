Lo que significa cuando un gato se lame en exceso

Los gatos pasan aproximadamente un 25 % de su vida acicalándose con su lengua. Foto: Pixabay

Los gatos son animales extremadamente limpios. De acuerdo con la veterinaria experta en felinos de la Universidad de Cornell, Pamela Perry, esa es la principal razón por la cual pasan aproximadamente un 25 % de su vida acicalándose con su lengua carrasposa. “Los gatos invierten entre siete y doce horas diarias en acicalarse y cuidar su aseo personal”, asegura la profesional al portal Tienda Animal.

Sin embargo, este comportamiento no responde únicamente a una cuestión de higiene. Según la experta, los gatos, al lamerse, liberan una serie de endorfinas que les produce un efecto calmante y placentero. Las personas que tienen mininos en el hogar no deben preocuparse por este comportamiento, a no ser que se detecte algún tipo lesiones en la piel o en el pelaje del animal.

A continuación, les contamos cuáles son algunas razones por las que un gato se puede lamer en exceso.

Presencia de parásitos

De acuerdo con el Portal Animal, la presencia de parásitos como pulgas, garrapatas o ácaros es una de las principales razones del lamido excesivo en los gatos. Este se produce por el picor extremo que puede presentar el animal. Los mininos se lamen de forma constante para aliviar esa sensación y sentirse más cómodos.

Cistitis

La cistitis en gatos consiste en una inflamación de la vejiga. Es una enfermedad que puede tener diferentes causas y que produce dolor y dificultad al orinar, provocando a su vez cambios de comportamiento en el animal a la hora de hacer sus necesidades.

Los constantes y compulsivos lamidos suelen ser habituales en estos casos, ya que el gato busca aliviar su dolor a través del lamido en su estómago y patas. Si hay sospechas de que el animal está sufriendo esta enfermedad, lo mejor es llevarlo con urgencia al veterinario.

Estrés o aburrimiento

De acuerdo con el portal Experto Animal, algunos gatos se lamen de forma obsesiva cuando se encuentran estresados o aburridos. Este tipo de sentimientos en los felinos suele ser causado por cambios en la rutina como mudanzas, la llegada de un bebé o de una mascota nueva.

Para este tipo de casos, los expertos en comportamiento felino aconsejan dedicarle más tiempo a la mascota para que no solo permanezca entretenida, sino que además pueda sentir que su casa es confortable y segura.

