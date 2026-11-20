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La historia de Maia comenzó marcada por el abandono en Santa Marta, donde fue hallada en condiciones críticas que comprometían seriamente su salud. Ante la gravedad de su estado, la Fundación Por amor a Rocky asumió su rescate y le brindó la atención veterinaria necesaria para estabilizarla y permitirle salir adelante.
Hoy, con cuatro años de edad, el panorama de esta felina es completamente distinto. Tras superar su etapa más difícil, se encuentra totalmente recuperada, esterilizada y en óptimas condiciones para iniciar una nueva etapa. Quienes la cuidan la describen como un animal sumamente tierno, afectuoso y receptivo al contacto humano.
Para garantizar su bienestar integral a largo plazo, la organización busca adoptantes comprometidos que, además de darle cariño, le ofrezcan rutinas de juego y actividad física diaria para mantenerla saludable. Si usted desea brindarle una segunda oportunidad y convertirla en su compañera de vida, puede descargar el formulario de adopción a través de la cuenta de Instagram @rockyadopcion.
Adoptar un animal rescatado no solo transforma la existencia de quien recibe un techo seguro, sino que también libera cupos en los refugios para que otros perros y gatos en situación de vulnerabilidad puedan recibir atención médica urgente y aspirar a un futuro digno.
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