Vendían postres para salvar a su gato, ahora apoyan a otros felinos con enfermedades graves

Román inspiró una iniciativa que transforma cada compra en una oportunidad para ayudar a gatos vulnerables. Foto: Dulceras Team

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Dulceras Team es una pastelería artesanal de Buenos Aires, Argentina, que nació con el objetivo de salvar la vida de Román, un gatito diagnosticado con Peritonitis Infecciosa Felina (PIF), una grave enfermedad que afecta a los felinos. Aunque Román falleció meses después, su historia trascendió y el emprendimiento creado en su honor continúa ayudando a otros gatos que atraviesan situaciones similares.

Según relatan desde Dulceras Team, la iniciativa surgió en mayo de 2026, cuando el estado de salud de Román comenzó a deteriorarse y los gastos veterinarios se volvieron cada vez más difíciles de afrontar. El gato había llegado a la familia el 14 de febrero de ese mismo año y, en poco tiempo, se ganó un lugar irremplazable en el hogar. Sin embargo, pocos meses después recibió el diagnóstico que cambiaría para siempre la vida de sus cuidadores y daría origen a una cadena de solidaridad que hoy sigue beneficiando a otros felinos.

“La primera consulta era para hacerle estudios y ese mismo día se descompensó. La enfermedad avanzó tan rápido que lo dejamos internado sin saber qué tenía y con cero pesos en el bolsillo. Ahí surgió la idea de Dulceras Team”, contó Karina Oviedo, cuidadora de Roman.

Ante la urgencia económica, la familia comenzó a vender productos de pastelería artesanal, como galletas estilo neoyorquino, tortas y postres. El objetivo era recaudar fondos para costear el tratamiento de Román.

En una de las primeras publicaciones del emprendimiento, compartieron el motivo detrás de la iniciativa: “Román es mi gatito y está en una situación de salud complicada. Por eso todo lo que recaude con las ventas será exclusivamente para cubrir gastos de la veterinaria”.

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La historia no tardó en viralizarse. Miles de personas conocieron el caso a través de las redes sociales y comenzaron a colaborar. Según recordó Karina, en apenas un día lograron reunir el dinero necesario para comprar las primeras dosis del medicamento que necesitaba el gato.

“Al día siguiente ya estábamos comprándole a Román la primera ampolla. Costaba 70 dólares y necesitábamos entre 10 y 11 para completar el tratamiento”, explicó.

Sin embargo, el diagnóstico llegó demasiado tarde. La enfermedad avanzó rápidamente y Román falleció apenas tres días después de iniciar el tratamiento. La pérdida fue devastadora para su familia, pero también marcó el comienzo de una nueva etapa para el proyecto. Tras comunicar la muerte del gato, cientos de personas les pidieron que continuaran con la iniciativa. “Pensamos que la mejor forma de honrar a Román era ayudar a otros y darle visibilidad al PIF”, señaló Karina.

Desde entonces, Dulceras Team dejó de ser únicamente una pastelería para convertirse en una comunidad de apoyo a gatos que atraviesan situaciones similares. A través de las ventas, el emprendimiento ha colaborado con tratamientos veterinarios y ha brindado ayuda a distintos felinos, entre ellos Negra, Canela y Lolo, quienes también enfrentaron diagnósticos complejos relacionados con la enfermedad.

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En su página web, la familia resume así el propósito actual del proyecto: “El origen de esto fue por Román, pero gracias a la comunidad que se formó, nos motiva continuar trabajando para ayudar a otros gatitos que lo necesiten”.

Aunque Román ya no está, su historia sigue viva en cada postre vendido y en cada ayuda entregada a otros animales.

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