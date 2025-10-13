Matilda consigue un hogar después de ser devuelta al refugio: “no fue nada fácil”

Así luce Matilde en su nuevo hogar. Foto: Adopciones Aragón

No hay mejor noticia que cuando un refugio comparte que un animal ha sido adoptado, y aún más si se trata de uno que había regresado. Este fue el caso de Matilda, quien, tras ser adoptada y devuelta, logró encontrar un hogar definitivo gracias al esfuerzo y la dedicación de sus rescatistas.

La historia de Matilda

Matilda es una hermosa gata blanca con manchas naranjas en su rostro que, después de cuatro años de estar con su familia, fue devuelta al refugio tras la llegada de un bebé. Sus adoptantes aseguraron que se había convertido en un “problema” y no podían tenerla más en su hogar.

Fue así como el pasado 27 de marzo regresó a Adopciones Aragón y hoy, después de seis largos meses, partió rumbo a su nuevo hogar. “Matilda, jamás volverás a estar sola en el mundo. Hoy inicia una nueva vida para ti y deseo con todo mi corazón, que puedas ser muy feliz, que te amen como todos te amamos”, compartió Tania Molina, su rescatista, en redes sociales.

Tania, junto a su esposo, se encargaron de darle mucho amor y cariño a Matilda para que volviera a confiar en las personas. “Sus primeras semanas fueron muy difíciles porque después de haber estado cuatro años en un mismo espacio y con las mismas personas, el hecho de encontrarse en un lugar extraño y con personas desconocidas le generó miedo y confusión”.

Pero, poco a poco, fue entendiendo que estaba en un lugar seguro y alejada de aquellas personas que una vez prometieron cuidarla para siempre.

¿Quiénes son sus nuevos adoptantes?

Su nueva familia se enteró de su historia por redes sociales. Ellos perdieron a su perrita de 15 años y decidieron abrir de nuevo su corazón para honrar su vida y darle una oportunidad a una mascota que lo necesitara.

Historias como la de Matilda nos recuerdan que la adopción no es una decisión impulsiva, sino un compromiso a largo plazo que requiere de paciencia, cuidado y atención. No se trata solo de llevar a un peludo a casa, sino de brindarle protección y cariño para evitar que, ante el primer inconveniente, termine siendo devuelto o abandonado.

