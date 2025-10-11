Llevaba meses amarrada a un árbol, maltratada y golpeada: ahora necesita ayuda

Los rescatistas describen a Miel como una perra muy noble y tierna, a pesar de todo el sufrimiento que vivió. Foto: Cortesía

Miel llevaba meses amarrada a un árbol, recibiendo maltratos y golpes por parte de sus dueños. La comunidad, cansada de ver el sufrimiento al que la perrita era sometida cada día, llamó a la Policía esperando que pudiera ser rescatada. Sin embargo, la ayuda nunca llegó y Miel continuó atrapada en esa cruel realidad hasta que una fundación logró rescatarla a inicios de este mes.

“A mí me reportaron que había una perrita sufriendo en Puerto Colombia, Atlántico, y que ya habían llamado a las autoridades, pero no hicieron nada”, recuerda Isabel Cristina, directora de la Fundación Humanimal Rescatando Vidas.

El rescate de Miel

Tan pronto Isabel Cristina se enteró de la situación de la perrita, fue hasta el lugar y, llena de miedo, habló con la familia para que le entregaran a Miel. El hombre que estaba en la casa aceptó entregarla con tal de que se la llevaran rápido y no le causara más problemas.

“Entré al patio y vi a la perrita en ese árbol: estaba muy asustada y hambrienta”, dice la mujer.

Después de salir de ese lugar, Miel fue llevada a un veterinario para que revisaran sus heridas. Por suerte, los exámenes no revelaron ninguna enfermedad grave, lo que permitió que pudiera comenzar su recuperación sin ningún problema.

Actualmente, Miel está en un hogar de paso donde, a diario, la cuidan, miman y le recuerdan que no será lastimada nunca más. “Es una perra muy nerviosa y desconfiada. Yo creo que nunca le dieron un paseo, porque cada vez que salimos, para ella es una experiencia nueva, como si no conociera nada”, asegura Isabel Cristina.

Si usted quiere ayudar a Miel y convertirse en su familia soñada, puede comunicarse a las redes sociales de Humanimal Rescatando Vidas.

Recuerde: adoptar es una decisión para toda la vida, no es algo que se deba tomar a los impulsos.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

Para evitar que más animales no pasen por lo que vivió Miel, le contamos cómo denunciar estos casos.

Policía Nacional. Llamando a la línea de emergencia 123.

Fiscalía General de la Nación. Llamando a la línea 122 o al 018000919748.

Inspecciones de Policía o Secretarías de Gobierno o de Ambiente. Acérquese a la oficina correspondiente para hacer el reporte.

