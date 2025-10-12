El último intento de un refugio por no separar a dos gatitas: “necesitan un hogar”

Se entregan esterilizadas, desparasitas y con las vacunas al día. Las dos dieron negativo a virales. Foto: Fiel Compañero

Esta es la historia de Alice y Amelie, dos gatitas que, desde muy pequeñas, conocen lo cruel que puede ser el mundo. Fueron abandonadas, junto a su madre, en los rieles del tren, donde solo la mala suerte parecía esperar por ellas. Sin embargo, el destino tenía otros planes y fueron salvadas a tiempo.

Una persona que iba caminando por el lugar las vio a las tres y las resguardó en su casa hasta que se comunicó con Fiel Compañero, un refugio dedicado a rescatar, esterilizar y buscar hogares para muchos animales en peligro en Perú.

En su nuevo hogar, las gatitas empezaron a florecer y mostrar su verdadera personalidad: juguetonas, cariñosas y llenas de vida. Todas fueron esterilizadas, desparasitadas y tienen las vacunas al día. Además, dieron negativo a virales.

En el refugio tenían la esperanza de que Alice y Amelie fueran adoptadas rápidamente, en especial porque son gatitas pequeñas. No obstante, y para sorpresa, pero también alegría de todos, su mamá, una hermosa gata negra, fue la primera en irse a su hogar soñado.

“Su mamá fue adoptada hace dos meses por una familia hermosa”, contaron en redes sociales.

Las hermanas que la calle no pudo separar

Sin su madre en el refugio, Alice y Amelie se volvieron más unidas, al punto de no separarse. Comparten todo: su cama, su comida, juegos y hasta la forma en la que miran el mundo.

Por esta razón, en Fiel Compañero decidieron entregarlas en adopción conjunta, pues saben que, si llegan a separarse, van a sufrir demasiado. Pero el tiempo se agota.

Las dos gatitas llevan 175 días esperando un hogar y, por más que hayan difundido en redes sociales su historia y asistido a diferentes jornadas de adopción, aún no llega su familia ideal.

“El tiempo avanza y los reportes de abandono no se detienen. Los refugios no podemos ser hogares permanentes. Ya que hay muchos animales más en peligro esperando espacio para sanar”, aseguran.

Fue por esto que la fundación volvió a compartir su historia en redes sociales con la intención de encontrarles una familia antes de aceptar solicitudes de adopciones individuales.

Si usted quiere ayudar a estas hermanitas y no separarlas, puede comunicarse a las redes sociales de @fiel_companero_of o escribiendo al número +51 902 192 537.

