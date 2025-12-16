“Mejor déjenlo morir”: el cruel comentario que recibió una fundación por un gato enfermo

Sparkie es un gato naranja que llegó a la Fundación Por Amor a Rocky luego de una historia previa de abandono y condiciones adversas que afectaron gravemente sus riñones. Foto: Por Amor A Rocky

La Fundación Por Amor a Rocky, organización dedicada al rescate y cuidado de animales en situación vulnerable en Bogotá, abrió esta semana un debate incómodo pero necesario sobre el valor que se le asigna a la vida animal, luego de recibir un comentario en redes sociales que cuestionaba el costo del tratamiento médico de Sparkie, un gato rescatado con una enfermedad renal.

El mensaje, publicado por un usuario en respuesta a una campaña de donaciones, decía: “4.5 palos para un gato? Acepte su muerte y adopte uno de 10 mil”. La frase fue replicada por la fundación en su cuenta de Instagram no para señalar al autor, sino para evidenciar una forma de pensar que, según la organización, sigue presente cuando se habla de rescate animal.

“Si vale más de 10 mil, mejor déjenlo morir. Así, tal cual. La vida de un ser sintiente reducida al precio de un café”, escribió la fundación en la publicación. En el mensaje, aclararon que no mostrarían el perfil del usuario ni le darían visibilidad. “Nuestro trabajo es salvar vidas, no impulsar la cuenta de alguien que escribe cosas así. Seguimos enfocados en lo que importa”, señalaron.

Sparkie es un gato naranja que llegó a la Fundación Por Amor a Rocky luego de una historia previa de abandono y condiciones adversas que afectaron gravemente sus riñones. Desde entonces, su recuperación ha dependido de tratamientos médicos complejos y costosos. Según explicó la fundación, el dispositivo que necesita para mejorar su calidad de vida ya fue adquirido gracias a donaciones, pero el procedimiento quirúrgico para implantarlo tiene un costo de 3.500.000 pesos.

“Sparkie no es desechable. Ningún animal lo es. Y mientras él siga luchando, nosotros también”, afirmó la fundación en su mensaje, en el que insistió en que su publicación no buscaba generar confrontación, sino recordar que ´una vida no se mide en pesos´”.

La campaña por Sparkie ha apelado a un tono cercano para movilizar apoyo. En una de las publicaciones iniciales, el propio gato “tomó la palabra” para explicar su situación: “Mi vida antes de llegar a la fundación fue dura, tan dura que mis riñones quedaron fallando. Pero ahora estoy rodeado de gente que ama a los animales y que me convirtió en un gatito consentido con futuro”, se lee en el mensaje difundido en Instagram.

En los últimos días, la fundación informó que aún faltan cerca de dos millones de pesos para completar el valor de la cirugía. Para reunirlos, pusieron a la venta el Calendario Por Amor a Rocky 2026 y habilitaron canales de donación directa. “Cada calendario que compras es una ayuda directa para que pueda seguir luchando y tener una mejor calidad de vida”, explicaron.

Más allá del caso puntual de Sparkie, la fundación aseguró que decidió hacer público el comentario recibido porque refleja una mentalidad que es necesario cuestionar. “Compartimos el mensaje porque refleja una forma de pensar que hay que visibilizar y cambiar”, indicaron. Al mismo tiempo, agradecieron a quienes han apoyado la causa: “Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Gracias por elegir el lado donde la vida sí vale”.

Mientras continúa la campaña, Sparkie sigue bajo observación médica. Quienes deseen ayudarlo, donar a su tratamiento o comprar los calendarios cuyo aporte será utilizado para la salud del felino, pueden escribir al número 305 250 2718 o a las redes sociales @poramorarocky1.

