Mon Laferte despide a su gato Eulalio: “Es uno de los días más tristes de mi vida”

Mon Laferte compartió fotografías y videos junto a Eulalio para despedirse de su compañero de cuatro patas. Foto: Instagram Mon Laferte

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Mon Laferte atraviesa uno de los momentos más dolorosos de los últimos años tras la muerte de Eulalio, el gato que la acompañó por más de 12 años y que se convirtió en una presencia constante en su vida personal y artística.

La cantante y compositora chilena-mexicana compartió la noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un breve pero emotivo mensaje para despedirse de su mascota: “Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Se fue mi gatito. Gracias por tanto amor, Eulalio. Te voy a amar siempre”.

Aunque Eulalio llevaba varios años junto a la artista, fue especialmente desde 2017 cuando Mon Laferte comenzó a mostrar con mayor frecuencia al gato naranja en sus redes sociales. En una de esas publicaciones, incluso lo describió como su “hogar”, una expresión que daba cuenta del lugar que ocupaba el animal en su vida.

Eulalio también estuvo presente en momentos importantes de la carrera de la cantante. En mayo de 2017, cuando recibió un reconocimiento por alcanzar las 100 millones de reproducciones del videoclip de “Tu Falta de Querer”, Laferte posó junto al galardón y su compañero felino. El gato también aparecía ocasionalmente durante las transmisiones en vivo que la artista realizaba en redes sociales.

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No es la primera mascota que despide

La muerte de Eulalio no es la primera pérdida de una mascota que Laferte ha compartido públicamente con sus seguidores.

A finales de 2024, la cantante también se despidió de Tyson, su perro, quien murió después de haberla acompañado durante 16 años.

En aquella ocasión, Laferte dedicó unas palabras a su compañero de cuatro patas: “Mi amorcito Tyson te fuiste al cielo de los perritos, fuiste un campeón, un guerrero, fueron 16 años de regalarme tu amor incondicional, siempre te voy a amar mi perrito hermoso y te voy a extrañar mucho”.

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¿Quién es Mon Laferte?

Mon Laferte, cuyo nombre completo es Norma Monserrat Bustamante Laferte, es una reconocida cantautora chilena-mexicana. Su trayectoria internacional incluye cinco premios Latin Grammy, además de numerosos reconocimientos y nominaciones. En 2024 recibió también la Gaviota de Platino en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

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