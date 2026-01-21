Casi paga 1.000 dólares al veterinario por una mancha rosa en la nieve: esto tenía su gato

Especialistas en comportamiento felino señalan que ensuciar fuera de la caja de arena es uno de los problemas más frecuentes reportados por los dueños de gatos. Foto: @vampregrl

Una situación que parecía una emergencia veterinaria terminó siendo solo un gran susto para una dueña de gato en Canadá. Stacey, propietaria de un bengalí de cuatro años llamado Tony, creyó enfrentarse a un problema médico grave cuando observó lo que aparentaba ser orina rosada sobre la nieve, mientras su mascota hacía sus necesidades al aire libre.

El episodio ocurrió a finales de diciembre, cuando Stacey dejó salir a Tony para que disfrutara de la nieve recién caída y decidió grabarlo en video. Al notar el llamativo color que contrastaba con el blanco del suelo, la dueña reaccionó con preocupación inmediata y se preparó para llevarlo de urgencia al veterinario, aun sabiendo que la visita podría costar alrededor de 1.000 dólares.

Antes de salir rumbo a la clínica, Stacey decidió volver al lugar para tomar una fotografía que pudiera mostrar al especialista. Al remover la nieve con su bota, descubrió que no había rastro alguno de orina. Tras insistir un poco más, apareció la verdadera causa de la confusión: una pequeña pelota rosa que había quedado oculta bajo la nieve y había dado la impresión de un problema de salud.

Aliviada, Stacey regresó a su casa y, al revisar nuevamente el video, no pudo evitar reírse de la situación. Explicó que Tony es un gato rescatado con antecedentes de problemas de eliminación que no están relacionados con una condición médica, sino con una preferencia por superficies suaves. Por ese motivo, utiliza dentro de su caja de arena empapadores similares a los que se emplean para cachorros.

Especialistas en comportamiento felino señalan que ensuciar fuera de la caja de arena es uno de los problemas más frecuentes reportados por los dueños de gatos y puede deberse a diversas causas, desde cuestiones médicas hasta preferencias específicas del animal.

El video, publicado el 27 de diciembre en TikTok, rápidamente se volvió viral, superando los tres millones de reproducciones. Numerosos usuarios se identificaron con la reacción de la dueña y comentaron que habrían entrado en pánico ante una situación similar, mientras otros bromearon con que el gato parecía disfrutar del susto que había provocado. Stacey, por su parte, resumió el episodio con humor, señalando que Tony es un gato con mucha personalidad y una clara habilidad para sorprenderla.

