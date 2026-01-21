Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Perrito parece necesitar brackets: la historia de Arvo enternece las redes sociales

De su camada, solo él logró sobrevivir, lo que motivó a su actual familia a adoptarlo y darle un hogar.

21 de enero de 2026 - 03:05 p. m.
En sus primeros controles veterinarios, los especialistas indicaron que presentaba una mordida inferior leve, casi imperceptible.
Foto: @arvos.underbite/TikTok
Un perro rescatado en Alberta, Canadá, se ha convertido en sensación en redes sociales gracias a una característica física muy particular: una marcada mordida inferior que hoy define su inconfundible sonrisa.

Arvo, un mestizo de pastor australiano que cumplirá tres años en marzo, fue encontrado cuando era cachorro debajo de un porche. De su camada, solo él logró sobrevivir, lo que motivó a su actual familia a adoptarlo y darle un hogar. En sus primeros controles veterinarios, los especialistas indicaron que presentaba una mordida inferior leve, casi imperceptible.

Sin embargo, con el paso de los meses, el rasgo se hizo cada vez más evidente. Alrededor de los cuatro meses de edad, su labio inferior comenzó a sobresalir notablemente, dejando claro que aquella condición inicial no era tan ligera como se había previsto. Lejos de representar un problema de salud o bienestar, la mordida inferior se transformó en el sello distintivo del perro.

Este rasgo también tiene un componente hereditario, ya que el supuesto padre de Arvo presentaba una mordida similar. Lo que comenzó como una particularidad física terminó convirtiéndose en el principal atractivo del animal, tanto en la vida cotidiana como en el entorno digital.

Actualmente, Arvo cuenta con miles de seguidores en TikTok, donde sus dueños comparten videos de su día a día. Uno de los contenidos publicados ha superado los 1.8 millones de reproducciones, impulsado por los comentarios positivos y el carisma del perro. Incluso fuera de las redes, transeúntes suelen detenerse para destacar su sonrisa y su aspecto poco común.

La historia de Arvo refleja cómo una diferencia física, lejos de ser una limitación, puede convertirse en una fortaleza y generar una conexión positiva con miles de personas en todo el mundo.

