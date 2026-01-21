Champiñón tiene cáncer y su dueña hizo lista de aventuras para cumplir antes de su partida

La historia de Champiñón ha tocado a cientos de personas en redes sociales. Foto: @soyarru

Champiñón es un perrito de 15 años que hace un par de meses fue diagnosticado con cáncer. Desde entonces, este compañero de media vida de su humana se ha convertido en el protagonista de una despedida llena de amor que ha conmovido a cientos de personas en redes sociales.

Tras conocer el diagnóstico, la tutora de Champiñón, identificada en Instagram como @soyarru, decidió crear una “lista de aventuras” para compartir junto con su perrito antes de que parta de este mundo. De acuerdo con la usuaria, más que una despedida tradicional, la iniciativa busca construir recuerdos y honrar la vida de su leal compañero.

“He hecho una lista de cosas que quiero que hagamos juntos antes de que sea el fantasmita más mono del mundo. La idea es montar un vlog por capítulos cumpliendo planes de la lista. El objetivo es tener un recuerdo para toda la vida y compartirlo con quienes quieran formar parte de ello”, escribió su humana en una de las publicaciones que acompañan esta serie de videos.

Así surgió la serie de videos “La temporada final de Champi”, en la que el perrito se convierte en el protagonista de una despedida hecha de momentos simples pero profundamente significativos

Entre los planes están una sesión de fotos vestido de fantasma para Halloween, disfraces de Jack Skellington y Zero, paseos por campos de flores, un recorrido en barca por l’Albufera, visitas a cafeterías perrunas, días de spa y relajación, un banquete de degustación y hasta la creación de joyas con la huella de su nariz. También experiencias sencillas pero simbólicas como viajar al pueblo natal de su tutora y visitar la carnicería de confianza

El relato, narrado en muchos momentos desde la voz ficticia del propio perro, combina humor, ternura y una honestidad que ha generado una fuerte identificación entre quienes siguen la historia.

Lejos de romantizar la enfermedad, la historia de Champiñón muestra también el cansancio propio de la edad y de los tratamientos, incluso durante algunos días de hospitalización. Sin embargo, deja ver a un perro mayor que, pese a sus limitaciones, sigue disfrutando de cosas valiosas como el amor y la compañía constante.

