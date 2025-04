Mujer encontró gatito recién nacido abandonado en su jardín: así fue el rescate

Un refugio de animales local le aconsejó encontrar una gata lactante. Foto: Yuri Stopkin

Lo que parecía una rutina cotidiana se convirtió en un acto de rescate conmovedor. Cindy Gahr salió de su casa para recoger el correo cuando un débil llanto captó su atención. Al principio pensó que era su hija, pero al escuchar con más atención, supo que algo no estaba bien.

“Era un llanto muy distinto. Volví al jardín delantero y seguí buscando. Fue entonces cuando lo vi, justo al lado de una enorme caja de una unidad de calefacción, a solo centímetros de ser aplastado”, relató Gahr al medio PEOPLE.

La fuente del sonido era un gatito recién nacido, aún unido a su placenta, la cual estaba seca y adherida a una roca. “Me sentí sobresaltada, sorprendida, triste y en shock. Todo lo que quería era meterlo rápido a la casa porque hacía mucho frío afuera”, recordó.

Con experiencia previa en el cuidado de gatitos huérfanos, Gahr no dudó en actuar. Documentó el hallazgo en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok, mostrando el momento en que encontraba al indefenso animal y comenzaba su rescate. “La placenta está pegada a esta roca y tengo que cortarla. No he hecho esto en mucho tiempo”, dijo en la grabación.

Utilizó una manta, una almohadilla térmica y leche especial en polvo para estabilizar al pequeño felino, además de los cuidados básicos como hacerlo eructar y estimularlo para que pudiera hacer sus necesidades. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Gahr sabía que las posibilidades de supervivencia eran mínimas.

Un refugio de animales local le aconsejó encontrar una gata lactante, ya que eso mejoraría considerablemente sus probabilidades. Pero también le advirtieron que, debido a su estado, era probable que el gatito no sobreviviera.

La situación se complicó aún más cuando Gahr tuvo que prepararse para un viaje fuera del estado. Entre contratistas trabajando en su hogar y compras de último minuto, el rescate del gatito se convirtió en una prioridad inesperada. “Complicó mucho las cosas, pero todo lo demás quedó en segundo plano”, confesó.

Finalmente, logró encontrar una gata madre que pudiera hacerse cargo del pequeño mientras ella viajaba. Lamentablemente, antes de su partida, recibió la desgarradora noticia de que el gatito había fallecido.

“El pequeño no lo logró. Cuando lo dejé, se había prendido de la gata que lo iba a alimentar y pensé que todo iba bien. Pero al día siguiente me dijeron que había muerto”, compartió con tristeza en un video de seguimiento.

A pesar del dolor, Gahr asegura que no se arrepiente de haber intentado salvarlo. “Lo único que hubiera hecho diferente sería haber salido antes. Realmente hice lo mejor que pude”, afirmó.

El gesto de amor de Gahr no es aislado. Con tres mascotas rescatadas y el hábito de dejar comida a los gatos del vecindario, su compromiso con los animales es constante. De hecho, su gato actual fue también un hallazgo en su jardín, durante un 4 de julio.

“Desde entonces, me he preocupado mucho más por mis mascotas y por cualquier animal callejero que me cruce”, concluyó. Aunque esperaba que su historia tuviera un final feliz, Gahr se mostró agradecida por el apoyo recibido en redes sociales, donde miles de personas reaccionaron con empatía y palabras de aliento a su noble gesto.

