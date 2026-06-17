Nika y Estrella, perritas policía que ayudaron a salvar vidas, buscan hogar para su retiro

Tras completar su ciclo de servicio, ambas perritas ingresaron al programa “Acoge un héroe de 4 patas”. Foto: Policía metropolitana de Cúcuta

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Después de años de brindar servicio en la Policía Metropolitana de Cúcuta, las perritas Nika y Estrella se jubilaron e iniciaron una nueva etapa en sus vidas. Ambas hicieron parte de importantes labores de seguridad y ahora esperan encontrar una familia que las reciba a través del programa institucional “Acoge un héroe de 4 patas”, creado para facilitar la adopción de ejemplares que culminan su vida operativa.

Según informó la Policía Metropolitana de Cúcuta, Estrella es una labradora especializada en la detección de sustancias explosivas. Durante más de cuatro años y medio prestó servicio en la ciudad bajo la guía del intendente jefe Hugo Caro, funcionario con 28 años de trayectoria en la institución y 25 años de experiencia en el área de guías caninos.

La canina participó en operaciones de seguridad y prevención tanto en Cúcuta como en otras regiones del país. De acuerdo con la información suministrada por la Policía, hizo parte de misiones de erradicación de cultivos ilícitos en el departamento del Guaviare, donde contribuyó a la detección de artefactos explosivos, además de apoyar labores preventivas y operativos de control en el área metropolitana de Cúcuta.

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La institución destacó que Estrella también superó situaciones complejas durante su carrera. Antes de ser asignada a su último guía, perteneció a otro equipo cuyo uniformado resultó afectado en un atentado terrorista ocurrido en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta. Tras ese episodio, la canina continuó su labor operativa hasta completar, en febrero de este año, su ciclo de servicio.

Por su parte, Nika se especializó en la detección de sustancias narcóticas. Su historia dentro de la Policía comenzó cuando era una cachorra de seis meses y fue entrenada junto al subintendente Brayan Prada en la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino “Agente Álvaro Rojas Ahumada”, ubicada en Facatativá.

Según la Policía Metropolitana de Cúcuta, el binomio conformado por Nika y su guía participó durante años en operativos contra el microtráfico en la ciudad y su área metropolitana. Gracias a su capacidad de detección, la canina contribuyó a la incautación de sustancias ilícitas que, según la institución, equivalen a más de 80.000 dosis de estupefacientes que no llegaron a las calles.

El pasado 5 de enero, Nika cumplió su tiempo de servicio activo y fue catalogada como canino senil, condición que le permitió ingresar al programa de adopción destinado a ejemplares retirados.

La Policía destacó que, más allá de su aporte operativo, tanto Nika como Estrella se convirtieron en compañeras inseparables de sus guías y en un apoyo emocional durante los años de servicio.

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Requisitos para adoptar a Nika o Estrella

Las personas interesadas en brindar un hogar a alguna de estas caninas retiradas deberán postularse a través del programa “Acoge un héroe de 4 patas” y cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

Entre los documentos solicitados se encuentran una carta de intención dirigida al director de Carabineros y Protección Ambiental, una declaración juramentada en la que el postulante se comprometa a garantizar el bienestar integral del animal, fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificados vigentes de antecedentes expedidos por la Procuraduría, la Contraloría y la Policía Nacional.

Además, los aspirantes deberán acreditar ingresos suficientes para cubrir los gastos de alimentación y atención veterinaria del canino, presentar documentos que demuestren la tenencia o arrendamiento de la vivienda donde residirá el animal y aportar fotografías del espacio destinado para su permanencia.

Finalmente, la Policía Nacional realizará un estudio de seguridad y una verificación del entorno familiar y residencial con el fin de garantizar que Nika o Estrella sean recibidas en un hogar adecuado para su etapa de retiro.

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