La promesa que Camilo Triana le hizo a su perro Magnus terminó salvando ocho vidas

Camilo Triana rescató a una perrita y sus siete cachorros que se encontraban en una finca de Fusagasugá. Foto: @triannacamilo

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Dos meses después de despedirse de Magnus, el perro cuya lucha contra el cáncer conmovió a miles de personas en redes sociales, el creador de contenido colombiano Camilo Triana volvió a involucrarse en una labor de rescate animal. Esta vez, ayudó a poner a salvo a una perrita y sus siete cachorros que se encontraban en condición de vulnerabilidad en una finca de Fusagasugá.

La historia fue compartida por el propio influencer a través de un video publicado en sus redes sociales, donde relató que una de las promesas que le hizo a Magnus antes de su muerte fue continuar ayudando a animales en situaciones difíciles.

“La vida funciona de maneras muy curiosas. Hace exactamente dos meses perdí a mi perro Magnus, perdimos la batalla contra el cáncer. Y hoy, precisamente hoy, la vida me lleva de nuevo al veterinario donde Magnus fue atendido toda su vida”, expresó Triana al inicio de la grabación.

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Según contó, aunque no se sentía preparado para volver a involucrarse de inmediato en un rescate debido al duelo por la pérdida de su compañero, hace dos semanas decidió actuar cuando conoció el caso de una perrita con siete cachorros que necesitaban ayuda. Los animales fueron trasladados hasta un lugar seguro, donde han permanecido bajo observación mientras reciben atención básica.

En el video, Triana mostró el momento en que llevó a la madre y a los cachorros a una clínica veterinaria para realizarles exámenes médicos y descartar enfermedades infecciosas como la parvovirosis. De acuerdo con lo explicado por el personal veterinario, el seguimiento médico permitirá determinar el estado de salud de toda la camada.

Por ahora, según informó Triana, los cachorros no están disponibles para adopción, pues primero deben conocerse los resultados de los exámenes y confirmar que todos se encuentran sanos antes de buscarles una familia definitiva.

Además de los siete cachorros, el influencer insistió en que la madre también merece tener la oportunidad de encontrar un hogar permanente una vez finalice su recuperación y evaluación médica.

La historia tiene un significado especial para quienes siguieron el caso de Magnus. El perro acompañó a Triana durante casi nueve años y se convirtió en una figura muy querida entre sus seguidores. En noviembre de 2025 protagonizó una celebración viral luego de superar un agresivo cáncer tras meses de tratamiento. Sin embargo, meses después la enfermedad reapareció.

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En marzo de este año, Triana informó que el cáncer había regresado y que, junto a su familia, decidió priorizar la calidad de vida de Magnus en lugar de someterlo a nuevos procedimientos invasivos. Finalmente, el pasado 5 de abril se confirmó su fallecimiento a través de redes sociales.

Ahora, el rescate de esta perrita y sus siete cachorros representa para el creador de contenido una forma de honrar la memoria de su compañero.

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