Nerea, la gatita de tres meses que busca un hogar antes de que su tiempo se acabe

De acuerdo con el reporte de la organización, Nerea se caracteriza por un temperamento tranquilo y afectuoso, compatible con la convivencia con perros. Respecto a su…

La fundación Salvando Patitas emitió un llamado urgente para encontrar un hogar responsable para Nerea, una gatita de tres meses de edad que fue rescatada en situación de abandono junto a sus hermanos. Transcurrido más de un mes desde su rescate, la gata aún no ha recibido solicitudes de adopción y cuenta con solo dos semanas antes de vencerse el plazo en su hogar de paso actual.

De acuerdo con el reporte de la organización, Nerea se caracteriza por un temperamento tranquilo y afectuoso, compatible con la convivencia con perros. Respecto a su estado de salud, se informó que uno de sus hermanos dio resultado positivo a leucemia felina, por lo que existe la posibilidad de que Nerea comparta dicho diagnóstico. Por esta razón, se requiere realizarle la prueba correspondiente antes de integrarla con otros felinos, o bien ser adoptada por una familia que ya cuente con gatos positivos a esta condición.

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Desde Salvando Patitas enfatizan que la leucemia felina no impide que un gato desarrolle una vida plena y feliz. Asimismo, recuerdan que muchos felinos conviven con esta condición de manera asintomática. La fundación invita a la comunidad a considerar la adopción de animales en situación de vulnerabilidad o a difundir la información para facilitar que la felina encuentre un hogar definitivo. Las personas interesadas en el proceso de adopción pueden comunicarse directamente con los canales de contacto de Salvando Patitas.

Adoptar representa una oportunidad para transformar la vida de un animal en situación de vulnerabilidad y brindarle el bienestar y la protección que requiere. Al elegir la adopción frente a la compra, se combate la sobrepoblación y el abandono, mientras se liberan espacios indispensables en los refugios para rescatar a otros ejemplares en peligro. Este acto de responsabilidad social no solo le otorga un hogar digno a quien más lo necesita, sino que crea un vínculo de reciprocidad y compañía entrañable en el entorno familiar.

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