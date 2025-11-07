Criadero descarta a cachorra ciega por “no ser rentable”: la historia de Estrella

La pequeña cachorra continúa su proceso de recuperación, a la espera de encontrar un hogar. Foto: @bubbles.petsrescue

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una pequeña cachorra llamada Estrella fue entregada recientemente por un criador a una organización de rescate animal, debido a que nació ciega. Su historia, compartida en redes sociales por la rescatista Maryam Alquraishat, ha conmovido a cientos de personas.

La perrita, de apenas dos meses, presenta un pelaje color crema y unos ojos completamente nublados. Al no ser rentable para la cría o la venta, fue descartada. Según explicó Alquraishat a Newsweek, “es muy común que los criadores entreguen cachorros con defectos congénitos o problemas de salud, pues dejan de representar una ganancia económica”.

Además de su ceguera, Estrella fue diagnosticada con ehrlichiosis, una enfermedad transmitida por garrapatas, y anemia, lo que la dejó débil y con encías pálidas. A su llegada al refugio, su estado era crítico, pero gracias a la atención médica, los suplementos nutricionales y los probióticos que está recibiendo, su salud ha mejorado notablemente.

Alquraishat, fundadora de la organización Bubbles Pets Rescue, explicó que encontrar un hogar para animales con discapacidad puede ser un reto: “Se necesita una familia especial, que entienda sus necesidades y esté dispuesta a brindarles los cuidados que merecen. Sin embargo, no es imposible; muchas veces alguien se enamora de su historia y decide adoptarlos tal como son”.

De acuerdo con la organización PETA, los defectos genéticos son frecuentes en la cría selectiva de perros, debido a la obsesión por mantener líneas de sangre “puras”. Este tipo de prácticas fomenta la endogamia y genera graves problemas de salud, como displasia de cadera, ceguera, defectos cardíacos o epilepsia.

Pese a enfrentarse a casos difíciles, Alquraishat aseguró que el trabajo de rescate sigue siendo una fuente de esperanza. “Puede ser agotador, pero ver a un animal, recuperarse y finalmente vivir feliz en un hogar amoroso nos da fuerzas para continuar. Estos animales no tienen voz y dependen completamente de nosotros”, expresó.

La historia de Estrella, publicada en Instagram, ha recibido cientos de mensajes de apoyo y cariño. Muchos usuarios destacaron su valentía y recordaron la importancia de ofrecer amor y protección a los animales con discapacidades.

La pequeña cachorra continúa su proceso de recuperación, a la espera de encontrar un hogar donde pueda vivir segura y rodeada del afecto que siempre mereció.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱