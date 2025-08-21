Puma es una gata amorosa capaz de compartir horas con sus humanos. Foto: @paraisocali

En la Fundación Paraíso de la Mascota, ubicada en Pance, Cali, vive una gata que, según sus cuidadores, parece salida de una leyenda. Se llaman Puma, por las rayas oscuras que adornan sus patas, aunque el resto de su pelaje es dorado. Pero más allá de su apariencia única, Puma esconde un corazón lleno de ternura, que busca con insistencia un lugar donde ser amada.

“Puma es el perfecto ejemplo para contradecir a los que creen que los gatos son ariscos o no les gusta que les den cariño, es un amor, busca cariño y me persigue a través de los techos de la gatera para que le dedique un poco de tiempo y caricias”, relata uno de los voluntarios de la fundación, donde la felina ha vivido desde que fue abandonada en una caja cerrada, dejada anónimamente a las puertas del refugio.

Historias como la de Puma son tristemente comunes en este centro de rescate que, cada semana, recibe animales abandonados. Pero la fundación insiste en transformar el abandono en segundas oportunidades, como la que espera Puma.

“Pumita es uno de tantos que dejan en las puertas de la fundación, abres la puerta y te encuentras con una caja cerrada y dentro un gato... Aún no entiendo quien cree que eso es una buena decisión”, dicen desde la fundación.

Con excelente estado de salud, esterilizada, desparasitada y lista para empezar una nueva vida, Puma ha demostrado ser el típico “gato de sofá”: tranquila, dulce y deseosa de compañía humana. “Dentro de ese pelaje dorado, lo único que hay es amor”, afirman.

La Fundación Paraíso de la Mascota abre sus puertas de martes a domingo desde las 10 a.m. para quienes deseen conocer a sus animales en adopción. Si quiere adoptar a Puma o a cualquiera de sus compañeros, puedes llenar el formulario de preadopción en su página web (enlace en su biografía de Instagram: @paraisocali).

También se puede apoyar la labor de la fundación compartiendo sus publicaciones o realizando una donación. Para más información, puede comunicarse al 315 269 8780.

Puma está lista para dejar atrás su historia de abandono. Solo falta una familia que quiera escribir con ella un nuevo comienzo.

