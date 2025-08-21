Feria solidaria en Bogotá busca recaudar fondos para más de 120 perros sin hogar

La feria busca ayudar a la Fundación Casa de Esperanza y Nora, ubicada en Usme, Bogotá, que actualmente alberga a más de 120 perros rescatados del abandono y el maltrato. Foto: Casa de Esperanza y Nora- Salvando Vidas

El próximo domingo 31 de agosto, Insanity Casa de Artistas abrirá sus puertas para realizar la segunda edición de El Pulguero, una feria de emprendimientos locales con un propósito muy especial: apoyar a los animales en situación de vulnerabilidad a través de la recaudación de fondos y donaciones.

La jornada, que se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, contará con feria de productos, bingo, actividades culturales y un ambiente familiar. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación Casa de Esperanza y Nora, ubicada en Usme, Bogotá, que actualmente alberga a más de 120 perros rescatados del abandono y el maltrato.

“Insanity es una casa de artistas y hemos creado este espacio llamado El Pulguero para apoyar causas que realmente importan. Esta es nuestra segunda edición y estará enfocada en recoger fondos para los perritos. No solo es una feria, es un parche familiar con propósito”, explicó July, una de las organizadoras del evento y gestora de Insanity. “El objetivo es recolectar la mayor cantidad posible de ayudas, que el 14 de septiembre llevaremos personalmente en una rodada solidaria de motos a la fundación. Ese día también haremos voluntariado para arreglar y mejorar el lugar donde viven los animales”.

Sandra Medina, directora de la fundación Animal Care Project, quien será la encargada de recibir y canalizar las donaciones, explicó que los asistentes podrán colaborar no solo con aportes económicos, sino también con insumos como cobijas, alimentos, platos, colchonetas y otros utensilios útiles. “Todo lo que se reúna será entregado directamente a la fundación para suplir sus necesidades más urgentes”, señaló.

Además de las actividades del 31 de agosto, la jornada culminará con la Rodada Solidaria el domingo 14 de septiembre, cuando los participantes recorrerán las calles hasta Usme para entregar las donaciones y sumarse a labores de cuidado, limpieza y reparación de las instalaciones de la fundación.

Constanza Galvis, fundadora de la tienda Amor Peludo, también hizo un llamado a la comunidad: “Es una causa hermosa que necesita el apoyo de todos. Estos animalitos viven en condiciones difíciles, y con tu ayuda podemos marcar la diferencia. Acompáñanos, dona, comparte. No solo ayudarás: te llevarás el mejor recuerdo en el corazón”.

El Pulguero se realizará en la Avenida Américas #70B-03, en la sede de Insanity Casa de Artistas. Participarán emprendedores locales con productos únicos, en una jornada donde la creatividad y la solidaridad caminarán de la mano.

El evento cuenta con el respaldo de Animal Care Project (@animalcareprojectcol), Amor Peludo (@amorpeludo.2023), Insanity (@insanityclub_motos), entre otros colectivos y marcas aliadas.

Para más información sobre cómo donar o participar, puedes seguir las redes sociales de los organizadores. Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, suma en esta misión de salvar vidas.

