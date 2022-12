(Lista) Nombres para gatas hembras: originales, fáciles de pronunciar y bonitos

Recuerde que es importante que su gata se sienta identificada con el nombre, por eso, no es recomendable cambiarlo todo el tiempo. Foto: Pixabay

Escoger el nombre de su minina es una tarea muy difícil y que requiere tiempo. En muchas ocasiones, se decide el nombre de una gata basándose en alguien que conoce, en un dibujo animado, una actriz, una película, por una característica del animal o, incluso, por el nombre de su comida o cosa favorita.

Recuerde que es importante que su gata se sienta identificada con el nombre, por eso, no es recomendable cambiarlo todo el tiempo o llamarla de mil maneras. Ellas pueden tardar entre 5 y 10 días en reconocer su nombre o, incluso, si no llegan a hacerlo, es una clara señal de que no se sienten cómodas y debe buscar uno nuevo.

Por esta razón, en La Red Zoocial, y sabiendo que cada gatita es única en el mundo, hicimos un listado recogiendo los mejores nombres para gatas hembras y algunas recomendaciones para hacer el proceso más fácil.

Procure utilizar un solo nombre para que sea más fácil de recordar en la gata.

Los nombres que incluyen las vocales “i” y “e” suelen ser más positivos y agradables para las mininas.

Elija un nombre fácil de pronunciar y escuchar.

No le deje el mismo nombre que otro miembro de la familia.

Una vez que elija el nombre ideal, llámela así de manera constante.

Estos nombres, aunque no son tan elaborados, son ideales para aquellas gatas que son elegantes, sofisticadas, divertidas y que quieren ser únicas.

Kiki Lev Sasha Nikita Fluffy Lucky Lu Katy Patitas Boo Kimmy Queen Estrella Cielo Bella Titi Reesa Lima Luna Sol Mara Marge Michu Minni Misha Ciruela Chelsea Chispa Chiqui Cloe

Con estos nombres, comunicarse con su felina será una experiencia muy grata. Siempre le sacará una sonrisa.

Nini Babe Pelusa Bombón Minina Bunny Osi Ronie Magenta Mantequilla Kira Kiara Kitty Kensy Lana Linette Lu Lía Lua Lili

¿A qué persona admira? ¿Cuál su persona soñada? ¿Quién lo inspira? Responda estas tres preguntas y encontrará el nombre ideal para su minina.

Alicia Liza Frozen Elsa Ana Campanita Ariel Dora Mulan Bellota Diana Felicia Pom-Pom Amelia Mittens Pelusa Mimi Milady Luna Tama Kitty Duquesa Marie Si Amy Miley Billie Selena Taylor Ariana Nebulosa Natasha Gamora Valquiria Wanda Escarlata Wendy Mar-Vell Minn-Erva Norex

¿Su gata tiene una cualidad que resalta sobre el resto? ¿La ve y piensa en algo lindo? Si es así, estos nombres son ideales para que la resalten.

Fiona Flor Fancy Flora Frida Flaca Fusta Gisela Hasna Idara Ilse Kaia Moira Nila Samay Zara Zenda Sissi Susi Ulla Uma Uva Zeta Aba Ala Alex Bala Bola Nini Babe

También puede elegir los nombres para gatas hembras en función de los colores de sus pelajes.

Nombres para gatas hembras naranjas o amarillas.

Yellow Mona Zanahoria Gelatina Orange Mandarina Banana Naranjita Margarita Carrot

Nombres para gatas hembras grises.

Anya Zonya Gray Silver Acero Bruma Niebla Sombra Grisi Rain

Nombres para gatas hembras negras.

Chocolate Pantera Osa Oscura Negris Luna Trufa Nébula Minnie Bombón

Nombres para gatas hembras blancas.

Crema Bola de nieve Arena Nieve Concha Tony Sissy Kelly Nikki Winnie

Nombres para gatas hembras con manchas.

Rayas Triki Tigrita Napolitana Mixi Chynna Mina Molly Nala Pallina

¿No quiere un nombre normal para su gata, sino algo con un gran significado? Esta es la lista ideal.

Pearl: del inglés, significa “perla”. Rabab: del árabe, significa “nube”. Zurah: del árabe, significa “divinidad”. Alba: del latín, significa “brillante” o “aurora”. Aamira: del árabe, significa “princesa”. Kala: del hawaiano, significa “sol”. Mau: del egipcio, significa “gato”. Noa: del hebreo, significa “delicia”. Chiara: del italiano, significa “luminosa”. Imari: del mexicano, significa “maíz”.

Mia Min Moll Nala Palli Pearl Princess Rose Lali Lía Kaya Taik Ushi Maila Vega

Love (inglés) Darling (inglés) Sky (inglés) Ocean (inglés) Heaven (inglés) Aoi (japonés) Azumi (japonés) Ayumu (japonés) Botan (japonés) Dai (japonés) Imma (alemán) Casilda (alemán) Marie (alemán) Mia (alemán) Sophia (alemán) Adelaide (francés) Adrienne (francés) Agathe (francés) Agnès (francés) Bernardette (francés) Yun Zhao (mandarín) Jia (mandarín) Yuga (mandarín) Akame (mandarín) Li (mandarín)

Del mundo gastronómico puede obtener muchas opciones para nombrar a su mascota.

Dona Limonada Quesadilla Crema Frapuccino Galleta Fresa Blueberry Frambuesa Skittles Gomita Pan Coca Burbuja Flan Caramel Choco Frappé Café Azúcar

Una vez haya decidido cómo llamar a su gata hembra, es muy importante que agregue esta información a la plata identificativa, por si se llega a escapar o perder en algún momento. También, recuerde compartirnos fotos de su pequeña amiguita con su respectivo nombre.

