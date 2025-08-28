Ofrecen recompensa por Bianca, gatita sorda desaparecida en Bogotá

Bianca desapareció el 22 de agosto en Villa Claver; sus dueños piden ayuda para encontrarla. Foto: Mónica Marcela Peñuela

Desde el pasado 22 de agosto, una familia en Villa Claver, Engativá, busca sin descanso a Bianca, una gatita que desapareció en el sector. El animal, que es sordo y llevaba puesta su plaquita de identificación, es descrito por sus cuidadores como parte fundamental del hogar.

Su ausencia ha generado profunda tristeza. No solo sus tutores la extrañan, sino también su compañero felino, que, según relatan, llora todos los días por ella. “No es solo una mascota, es nuestra compañía y nuestra alegría”, expresó la familia, que mantiene la esperanza de reencontrarse con ella.

En medio de la búsqueda, los dueños recordaron que un gato extraviado puede mostrarse asustado y desconfiado, incluso con personas conocidas. Por ello, recomiendan que, en caso de verla, no se intente atraparla de manera brusca. Lo más aconsejable es acercarse despacio, evitar movimientos repentinos y, si es posible, ofrecerle comida húmeda o algún aroma que pueda resultarle familiar.

Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada a los números 313 812 28 63 o 311 458 53 47. Su familia insiste en que la esperan “con los brazos y el corazón abiertos” y anunció que se ofrece recompensa a quien ayude a que Bianca regrese a casa.

