La Red Zoocial
Perros

Perro mayor fue abandonado, pero ahora vive rodeado de cariño: la historia de Fred

Aunque al principio mostraba temor a ser abandonado nuevamente, con el tiempo entendió que esta vez no estaría solo.

28 de agosto de 2025 - 04:12 p. m.
Fred pasó del abandono a la compañía gracias a quienes decidieron no dejarlo atrás.
Foto: Thereelscottnewton
Cuando Scott Newton entró a limpiar una vivienda después de un desalojo en Estados Unidos, esperaba hallar basura, muebles viejos y desorden. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más impactante: un perro mayor, solo y desorientado, que parecía esperar a una familia que ya no regresaría.

El animal, bautizado como Fred, se mostraba confundido y reacio a moverse, como si aún aguardara por quienes lo habían dejado atrás. En un video compartido en TikTok por Newton, que rápidamente se volvió viral, se escucha el momento en que le habla con ternura: Te dejaron, amigo. Lo siento… vas a tener que venir con nosotros”.

Scott no dudó en llevarlo a casa. Aunque su intención inicial era buscarle un nuevo hogar, pronto quedó claro que Fred ya lo había encontrado. El perro se instaló en la habitación del hijo de Newton, quien incluso adaptó un sofá quitándole las patas para que pudiera subir sin dificultad.

Desde entonces, Fred ha recibido cuidados, juguetes, paseos y, sobre todo, compañía. Aunque al principio mostraba temor a ser abandonado nuevamente, con el tiempo entendió que esta vez no estaría solo. Cada gesto de afecto y cada caricia reforzaban que su nueva vida sería diferente.

Hoy, Fred duerme tranquilo en una cama, rodeado de una familia que lo eligió y que se comprometió a no dejarlo atrás. Su historia, difundida en redes sociales, ha conmovido a miles de personas y se ha convertido en un recordatorio del valor de la adopción y del respeto hacia los animales senior, quienes también merecen un hogar lleno de amor.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

